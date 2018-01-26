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Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Op. Dr. Erkan Yıldırım Op. Dr. Erkan Yıldırım
SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 3 saat önce

Günümüzde “akciğer kanseri” artık kadınlarda da sıklığı artmaya başlamıştır. Görülme yaşı erkeklerde 60 yaş altına inmiştir.

Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğerde var olan normal hücrelerin aşırı ve kontrol dışı bölünmeleri neticesinde “kanserli doku” yani kitle (tumor) gelişimi görülür. Büyüklük ve yerleşim yeri farklılık gösterir ve buna bağlı olarak şikayetlere neden olur.

Akciğer kanseri ne kadar erken tespit edilir ve cerrahi ile tamamen vücuttan uzaklaştırılırsa hastanın normal bir ömür sürmesi imkanı vardır.

AKCİĞER KANSERİNE NELER SEBEP OLUR?

1. Sigara

2. Hava kirliliği

3. Asbest (erionit, vb)

4. Geçirilmiş akciğer hastalıkları

a. Verem (tüberküloz)

b. Ailede akciğer kanseri varlığı

5. Meslek hastalıkları

a. Madenci

b. Tekstil, izolasyon, tersane işçileri

c. Petro-kimya işçileri

d. Plastik sanaii işçileri

e. Baca temizleyicileri

AKCİĞER KANSERİ’NDE BELİRTİLER/ŞİKAYETLER

Büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak;

1. Nefes darlığı

2. Kan tükürme

3. İştahsızlık, zayıflama

4. Göğüs ağrısı

5. Ses kısıklığı

6. Akciğerde su toplanması

7. Başka organların (karaciğer, beyin, kemik, vb) tutulmasına bağlı şikayetler

AKCİĞER KANSERİ’NDE TANI/TANISAL YÖNTEMLER

1. Hastanın şikayetleri, aile öyküsü, mesleksel hikaye

2. Mikroskopik balgam incelemesi

3. Normal akciğer grafisi

4. BT (Bilgisayarlı Tomografi)

5. MRG (manyetik rezonans görüntüleme)

6. PET/BT (Pozitron emisyon tomografisi)

7. Kemik sintigrafisi

8. Biopsi

8.1. Bronkoskopi

8.2. İİAB (ince iğne aspirasyon biopsisi)

8.3. Mediastinoskopi / Mediastinotomi

8.4. Torakotomi (açık cerrahi) ile biopsi

8.5. VATS (torakoskopik biopsi)

8.6. Torasentez (göğüs kafesinden iğneyle su almak)

AKCİĞER KANSERİNİN TİPLERİ

1. Küçük hücreli akciğer kanseri (%20)

2. Küçük hücreli DIŞI akciğer kanseri (%80)

a. Yassı hücreli

b. Salgı bezi kaynaklı

c. Büyük hücreli

AKCİĞER KANSERİ’NİN TIBBİ TEDAVİSİ

1. Kemoterapi (ilaç)

2. Radyoterapi (ışın)

3. Besin desteği

4. Psikolojik destek

AKCİĞER KANSERİ’NİN CERRAHİ TEDAVİSİ

-- AÇIK (torakotomi) yaklaşım

-- KAPALI (VATS – torakoskopi) yaklaşım; hem hasta hem de hasta yakınları için açık cerrahi yöntemlere gore oldukça fazla üstünlüğü mevcuttur*.

Ayrıca, açık cerrahiyi kaldıramayacak ve solunum rezervi düşük sınırda hastalarda da KAPALI cerrahi tercih edilmesi gereken yaklaşımdır.

1. AÇIK (Torakotomi)

2. KAPALI (VATS – Video yardımlı “torakoskopik” cerrahi); minimal invazif cerrahi

AKCİĞER KANSERİ’NDE 5-YIL SAĞKALIM ORANLARI

Evreye göre değişmekle beraber;

Evre I -- %60-70

Evre II -- %40-50

Evre III -- %25-40

Evre IV -- %7-9

SON NOTLAR

• SİGARAYI BIRAK!

• ERKEN TANI!

• KAPALI / TORAKOSKOPİK CERRAHİ

AKCİĞER KANSERİNİN TORAKOSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

-Kısa ameliyat süresi

-Daha az ağrı

-Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi

-Daha hızlı ayağa kalkma

-Daha az hastane yatış süresi

-Daha hızlı taburculuk

-Daha hızlı günlük hayata dönme

-Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı

_Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)

_

_Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi

_

_info@goguscerrahisi.com.tr

_

Akciğer Kanseri’nde 5-yıl sağkalım oranları

Evreye göre değişmekle beraber;

Evre I -- %60-70

Evre II -- %40-50

Evre III -- %25-40

Evre IV -- %7-9

SON NOTLAR

• SİGARAYI BIRAK!

• ERKEN TANI!

• KAPALI / TORAKOSKOPİK CERRAHİ

Akciğer Kanserinin Torakoskopik (kapalı) Cerrahi Tedavisinin Avantajları

-Kısa ameliyat süresi

-Daha az ağrı

-Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi

-Daha hızlı ayağa kalkma

-Daha az hastane yatış süresi

-Daha hızlı taburculuk

-Daha hızlı günlük hayata dönme

-Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı

Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)

Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi

info@goguscerrahisi.com.tr

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Anahtar Kelimeler:
tedavi Akciğer kanseri

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