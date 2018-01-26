Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğerde var olan normal hücrelerin aşırı ve kontrol dışı bölünmeleri neticesinde “kanserli doku” yani kitle (tumor) gelişimi görülür. Büyüklük ve yerleşim yeri farklılık gösterir ve buna bağlı olarak şikayetlere neden olur.
Akciğer kanseri ne kadar erken tespit edilir ve cerrahi ile tamamen vücuttan uzaklaştırılırsa hastanın normal bir ömür sürmesi imkanı vardır.
AKCİĞER KANSERİNE NELER SEBEP OLUR?
1. Sigara
2. Hava kirliliği
3. Asbest (erionit, vb)
4. Geçirilmiş akciğer hastalıkları
a. Verem (tüberküloz)
b. Ailede akciğer kanseri varlığı
5. Meslek hastalıkları
a. Madenci
b. Tekstil, izolasyon, tersane işçileri
c. Petro-kimya işçileri
d. Plastik sanaii işçileri
e. Baca temizleyicileri
AKCİĞER KANSERİ’NDE BELİRTİLER/ŞİKAYETLER
Büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak;
1. Nefes darlığı
2. Kan tükürme
3. İştahsızlık, zayıflama
4. Göğüs ağrısı
5. Ses kısıklığı
6. Akciğerde su toplanması
7. Başka organların (karaciğer, beyin, kemik, vb) tutulmasına bağlı şikayetler
AKCİĞER KANSERİ’NDE TANI/TANISAL YÖNTEMLER
1. Hastanın şikayetleri, aile öyküsü, mesleksel hikaye
2. Mikroskopik balgam incelemesi
3. Normal akciğer grafisi
4. BT (Bilgisayarlı Tomografi)
5. MRG (manyetik rezonans görüntüleme)
6. PET/BT (Pozitron emisyon tomografisi)
7. Kemik sintigrafisi
8. Biopsi
8.1. Bronkoskopi
8.2. İİAB (ince iğne aspirasyon biopsisi)
8.3. Mediastinoskopi / Mediastinotomi
8.4. Torakotomi (açık cerrahi) ile biopsi
8.5. VATS (torakoskopik biopsi)
8.6. Torasentez (göğüs kafesinden iğneyle su almak)
AKCİĞER KANSERİNİN TİPLERİ
1. Küçük hücreli akciğer kanseri (%20)
2. Küçük hücreli DIŞI akciğer kanseri (%80)
a. Yassı hücreli
b. Salgı bezi kaynaklı
c. Büyük hücreli
AKCİĞER KANSERİ’NİN TIBBİ TEDAVİSİ
1. Kemoterapi (ilaç)
2. Radyoterapi (ışın)
3. Besin desteği
4. Psikolojik destek
AKCİĞER KANSERİ’NİN CERRAHİ TEDAVİSİ
-- AÇIK (torakotomi) yaklaşım
-- KAPALI (VATS – torakoskopi) yaklaşım; hem hasta hem de hasta yakınları için açık cerrahi yöntemlere gore oldukça fazla üstünlüğü mevcuttur*.
Ayrıca, açık cerrahiyi kaldıramayacak ve solunum rezervi düşük sınırda hastalarda da KAPALI cerrahi tercih edilmesi gereken yaklaşımdır.
1. AÇIK (Torakotomi)
2. KAPALI (VATS – Video yardımlı “torakoskopik” cerrahi); minimal invazif cerrahi
AKCİĞER KANSERİ’NDE 5-YIL SAĞKALIM ORANLARI
Evreye göre değişmekle beraber;
Evre I -- %60-70
Evre II -- %40-50
Evre III -- %25-40
Evre IV -- %7-9
SON NOTLAR
• SİGARAYI BIRAK!
• ERKEN TANI!
• KAPALI / TORAKOSKOPİK CERRAHİ
AKCİĞER KANSERİNİN TORAKOSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI
-Kısa ameliyat süresi
-Daha az ağrı
-Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi
-Daha hızlı ayağa kalkma
-Daha az hastane yatış süresi
-Daha hızlı taburculuk
-Daha hızlı günlük hayata dönme
-Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı
_Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)
_
_Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi
_
_info@goguscerrahisi.com.tr
_
Akciğer Kanseri’nde 5-yıl sağkalım oranları
Evreye göre değişmekle beraber;
Evre I -- %60-70
Evre II -- %40-50
Evre III -- %25-40
Evre IV -- %7-9
SON NOTLAR
• SİGARAYI BIRAK!
• ERKEN TANI!
• KAPALI / TORAKOSKOPİK CERRAHİ
Akciğer Kanserinin Torakoskopik (kapalı) Cerrahi Tedavisinin Avantajları
-Kısa ameliyat süresi
-Daha az ağrı
-Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi
-Daha hızlı ayağa kalkma
-Daha az hastane yatış süresi
-Daha hızlı taburculuk
-Daha hızlı günlük hayata dönme
-Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı
Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)
Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi
info@goguscerrahisi.com.tr
PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum