Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğerde var olan normal hücrelerin aşırı ve kontrol dışı bölünmeleri neticesinde “kanserli doku” yani kitle (tumor) gelişimi görülür. Büyüklük ve yerleşim yeri farklılık gösterir ve buna bağlı olarak şikayetlere neden olur.

Akciğer kanseri ne kadar erken tespit edilir ve cerrahi ile tamamen vücuttan uzaklaştırılırsa hastanın normal bir ömür sürmesi imkanı vardır.

AKCİĞER KANSERİNE NELER SEBEP OLUR?

1. Sigara

2. Hava kirliliği

3. Asbest (erionit, vb)

4. Geçirilmiş akciğer hastalıkları

a. Verem (tüberküloz)

b. Ailede akciğer kanseri varlığı

5. Meslek hastalıkları

a. Madenci

b. Tekstil, izolasyon, tersane işçileri

c. Petro-kimya işçileri

d. Plastik sanaii işçileri

e. Baca temizleyicileri

AKCİĞER KANSERİ’NDE BELİRTİLER/ŞİKAYETLER

Büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak;

1. Nefes darlığı

2. Kan tükürme

3. İştahsızlık, zayıflama

4. Göğüs ağrısı

5. Ses kısıklığı

6. Akciğerde su toplanması

7. Başka organların (karaciğer, beyin, kemik, vb) tutulmasına bağlı şikayetler

AKCİĞER KANSERİ’NDE TANI/TANISAL YÖNTEMLER

1. Hastanın şikayetleri, aile öyküsü, mesleksel hikaye