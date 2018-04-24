’’Akciğer nodüllerini ihmal etmeyin’’

Akciğer dokusu içerisinde bulunan ve 3 cm’den küçük olan yuvarlak ya da oval görünümlü lezyonlara akciğer nodülü adı verildiği bilgisini veren Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, ’’Eğer akciğerde bir adet nodül bulunuyorsa bunun adı soliter pulmoner nodül, birden fazla bulunuyorsa multipl pulmoner nodül olarak sınıflandırılmıştır. Nodüller sıklıkla hiçbir belirti oluşturmazlar. Zira boyutları küçüktür. Bu sebepten hemen hemen her zaman başka bir sebepten çekilen akciğer grafisinde veya akciğer tomografisinde tesadüfen yakalanırlar. Bazen ise nodül, başka bir yapıya çok yakın olduğu için onu etkileyerek öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilir’’ dedi.

’’Nodülü olan kişilerin yaşam tarzı, nodülün sebebi hakkında ipucu veriyor’’

Akciğer nodülü ihmale gelecek bir durum olmadığının altını çizen Doç. Dr. Özyurtkan, ’’Nodül sebebi iyi huylu veya kötü huylu hastalıklar olabilir. Nodülü olan kişinin genel durumu (eskiden geçirdiği hastalıkları, halihazırda kendisinde bulunan hastalıkları, yaşı, sigara içip içmediği, ailesinde kanser veya bulaşıcı hastalık olup olmadığı gibi) o nodülün sebebi hakkında bilgi verebilir. Ancak genel olarak bakıldığında ileri yaşta ve sigara içen kişilerde akciğerdeki nodülün bir kanser işareti olma ihtimali daha yüksektir. Ülkemiz verilerine göre akciğer nodülünün sebebi iyi huylu hastalıklar arasında en sık verem, kötü huylu hastalıklar arasında ise akciğer kanseridir’’ şeklinde konuştu.

’’Nodül döneminde saptanan akciğer kanserinin tedavi olasılığı yüksek’’

Nodül döneminde saptanan akciğer kanserinin tedavi olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özyurtkan, ’’Akciğer nodülü saptanan hastalar göğüs cerrahisi veya göğüs hastalıkları uzmanlarınca değerlendirilmelidirler. Öncelikle nodülün tek mi çok sayıda mı olduğu, hastanın genel öyküsü alışkanlıkları, nodüllerin detaylı radyolojik incelemeleri (düzgün şekilli mi, boyutu ne kadar gibi) ele alınmalıdır. Hastanın varsa eski çekilmiş filmleri de değerlendirilmelidir. Tüm bu incelemeler sonucunda hastadaki akciğer nodülüne nasıl yaklaşılacağı kararlaştırılır. Nodülü olan kişilere ya cerrahi biyopsi ya da yılda birkaç kez tomografi çekilerek takip yolu önerilir’’ diye konuştu.