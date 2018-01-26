Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># %10-15'lik sönme varsa ve ilk ataksa

# Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması

# Mesleksel risk grubunda değilse

"GÖĞÜS TÜPÜ TEDAVİSİ" KİMLERE UYGULANABİLİR? \# Tansiyon pnömotoraksta, zaman kaybetmeden “acil tüp” uygulanmalıdır!\*; (her an acil cerrahi müdahale için hazır olunmalıdır!\*) \# İlk ataksa \# Belirgin hava keseciği veya bül tespit edilemediyse "KAPALI VATS - ENDOSKOPİK STAPLER (ZIMBA) TEDAVİSİ" KİMLERE UYGULANIR? \# %15'ten fazla akciğerde sönme varsa \# Ikinci nüks ile gelen hastalarda \# Tespit edilmiş hava kesecikleri veya bül varsa \# Mesleksel risk grubunda olanlarda \*“ilk atakta” yapılmalıdır. AMELİYAT SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? \# \*Sigara kesinlikle bir daha hiç kullanılmamalı \# Sigara içilen ortamda dahi durulmamalı (sigarada akciğerin ve diğer organların dahil elastin ve kollajen liflerini parçalayan maddeler hızla ciltten nüfuz ederek kana karışırlar) \# Verilen ilaçlar düzenli kullanılmalı \# Düzenli yürüyüş yapılmalı \# Kabız kalınmamalı \# Bol meyve ve sebze tüketilmeli \# Ağır yük kaldırılmamalı; en az 6 ay boyunca efor veya ıkınma gerektirecek fiziksel aktivitelerden ve sportif faaliyetlerden uzak durulmalı

\# Aylık doktor kontrolleri ihmal edilmemeli. AKCİĞERİN SÖNME (PNÖMOTORAKS & BÜL) HASTALIĞININ TORAKOSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ TEDAVİSİNİN FAYDALARI\* -Kısa ameliyat süresi -Daha az ağrı -Akciğerlerin daha hızlı normal haline ulaşması -Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi -Daha hızlı ayağa kalkma -Daha az hastane yatış süresi -Daha hızlı taburculuk -Daha hızlı günlük hayata dönme -Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı _ Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.) _ _ Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi _ _ info@goguscerrahisi.com.tr _

<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># Dağcılar

# Suni solunum cihazina bağlı olanlar (Mekanik Ventilasyon)

TANI nasıl konur?

- Hastanın şikayetleri; daha önceden var olan akciğer hastalığı, önceden geçirilmiş pnömotoraks hikayesi, vb.

- Fizik muayenede solunum seslerinin kaybolması, azalması ve/veya derinden duyulması

- Akciğer filmlerinde (düz grafi, Bilgisayarlı Tomografi) akciğerin kısmi veya tam söndüğünün tespit edilmesi.

*ACİL durumlar?

* Akciğerin tam sönmesi

* Kalbi sıkıştırarak çalışmasını engellemesi; vücuda kan pompalama görevinin aksaması (*Tansiyon Pnömotoraks); ÖNEMLİ NOT: Ölümcül bir durum olabilir. Uyanık olunmalı! -- Kalp durması nedeniyle "Kalp Masaji" gerektirebilir! Acilen hastaneye başvurulmalıdır!*

TEDAVİ?

# Gözlem

# Kateter ile hava aspirasyonu

# Göğüs tüpü uygulaması

# Cerrahi - akciğerdeki hava keseciklerinin kapalı “VATS yöntemi”yle (torakoskopik cerrahi) stapler – zımba kullanılarak çıkarılması

"GÖZLEM" tedavisi kimlere uygulanabilir?

<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># %10-15'lik sönme varsa ve ilk ataksa

# Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması

# Mesleksel risk grubunda değilse