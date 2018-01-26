Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

PNÖMOTORAKS NASIL MEYDANA GELİR?
a. Göğüs kafesinin yaralanması
- Düşme, çarpma, veya vurma sonrası; trafik kazası, darbe
- Ateşli veya delici silah yaralanması
- Akciğer biyopsisi sırasında veya sonrasında
- Kırık kaburganın akciğere batması
- Kalp masajı sırasında
- Bronkoskopi ile biyopsi yapılması sırasında (akciğerin endoskopisi)
b. Var olan akciğer hastalığının olması;
- Amfizem (alveollerin bozulması; en küçük hava kesecikleri)
- Pnomoni (zatürre)
- Verem (tüberküloz)
- Sarkoidoz
- Kistik fibroz
- Bül, bleb (hava kesecikleri)
- Akciğer kanseri
ŞİKAYETLER?
- Ani başlayan nefes darlığı
- Göğüs ağrısı (kalp kriziyle karışabilir*)
- Nefes alamamak
- Sırt veya karın ağrısı
- Batma
- Bazen hiç şikayet yoktur!
KİMLERDE DAHA ÇOK RİSK VARDIR?
- En sık 20 - 40 yaş aralığında; genç ve orta yaş yetişkin, erkeklerde görülür
- Uzun ve zayıf yapılılarda daha sıktır (astenik yapı)
- Altta yatan diğer akciğer hastalığının olması
- Bazılarında genetik yatkınlık var olabilir (Ör. Alfa-1 antitripsin eksikliği)
- Önceden geçirilen “pnömotoraks” varlığı sonraki 1-2 yılda tekrar olma olasılığını (aynı taraf veya diğer akcigerde) arttırır; ikinci ataktan sonra nüks etme olasılığı %80'lere yükselir!
DİĞER RİSK ALTINDA OLANLAR?
- Basınç değişikliklerine maruz kalanlar;
# Dalgıçlar
# Uçak yolculuğu yapanlar, pilotlar
<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># Dağcılar
# Suni solunum cihazina bağlı olanlar (Mekanik Ventilasyon)
TANI NASIL KONUR?
- Hastanın şikayetleri; daha önceden var olan akciğer hastalığı, önceden geçirilmiş pnömotoraks hikayesi, vb.
- Fizik muayenede solunum seslerinin kaybolması, azalması ve/veya derinden duyulması
- Akciğer filmlerinde (düz grafi, Bilgisayarlı Tomografi) akciğerin kısmi veya tam söndüğünün tespit edilmesi.
*ACİL DURUMLAR?
* Akciğerin tam sönmesi
* Kalbi sıkıştırarak çalışmasını engellemesi; vücuda kan pompalama görevinin aksaması (*Tansiyon Pnömotoraks); ÖNEMLİ NOT: Ölümcül bir durum olabilir. Uyanık olunmalı! -- Kalp durması nedeniyle "Kalp Masaji" gerektirebilir! Acilen hastaneye başvurulmalıdır!*
TEDAVİ?
# Gözlem
# Kateter ile hava aspirasyonu
# Göğüs tüpü uygulaması
# Cerrahi - akciğerdeki hava keseciklerinin kapalı “VATS yöntemi”yle (torakoskopik cerrahi) stapler – zımba kullanılarak çıkarılması
"GÖZLEM" TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR?
<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># %10-15'lik sönme varsa ve ilk ataksa
# Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması
# Mesleksel risk grubunda değilse
<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># Dağcılar
# Suni solunum cihazina bağlı olanlar (Mekanik Ventilasyon)
TANI nasıl konur?
- Hastanın şikayetleri; daha önceden var olan akciğer hastalığı, önceden geçirilmiş pnömotoraks hikayesi, vb.
- Fizik muayenede solunum seslerinin kaybolması, azalması ve/veya derinden duyulması
- Akciğer filmlerinde (düz grafi, Bilgisayarlı Tomografi) akciğerin kısmi veya tam söndüğünün tespit edilmesi.
*ACİL durumlar?
* Akciğerin tam sönmesi
* Kalbi sıkıştırarak çalışmasını engellemesi; vücuda kan pompalama görevinin aksaması (*Tansiyon Pnömotoraks); ÖNEMLİ NOT: Ölümcül bir durum olabilir. Uyanık olunmalı! -- Kalp durması nedeniyle "Kalp Masaji" gerektirebilir! Acilen hastaneye başvurulmalıdır!*
TEDAVİ?
# Gözlem
# Kateter ile hava aspirasyonu
# Göğüs tüpü uygulaması
# Cerrahi - akciğerdeki hava keseciklerinin kapalı “VATS yöntemi”yle (torakoskopik cerrahi) stapler – zımba kullanılarak çıkarılması
"GÖZLEM" tedavisi kimlere uygulanabilir?
<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;"># %10-15'lik sönme varsa ve ilk ataksa
# Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması
# Mesleksel risk grubunda değilse
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