Akciğerde sıvı toplanmasına akciğer kateteri (IPC) uygulaması

SORU: IPC KATETER NEDİR?

Son 30 yıldan fazladır başarıyla kullanılan ve tedavi edilemeyen ve nüks eden AKCİĞERİN KANSERLİ veya ŞİLÖZ sıvısı olan hastalara benzersiz rahatlama ve hastaya hareketlilik kazandıran tüneli kateter sistemidir.

Hastane yatışını minimuma indirir.

Hasta ev ortamında akciğer sıvısını kontrol edebilir.

SORU: IPC KATETER NASIL KULLANILIR?

Tedavi edilemeyen inatçı ve nüks eden akciğer sıvısı (akciğer ile göğüs kafesi arasında) tedavisinde alternatif bir yaklaşımdır.

*IPC kateter, bir ucu plevral (akciğer) boşluğunda ve bir ucu dışarıda göğüs duvarı üzerinde sabitlenen sistemlerdir.

“Vakumlu şişeler”le boşaltım uygulanır.

Plevral sıvının tedavisinin ev ortamında ve hastanın kontrolünde yapılmasına olanak sağlar.

SORU: IPC KATETERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Hasta evinde bu rahatsız edici ve ağrılı şikayetlerinin kontrolünü eline alır

Hasta tekrarlayan yorucu hastane yatışlarından ve hastanede sık yapılan torasentez girişimlerinden kurtularak kendi ev ortamında rahat yaşayarak aşırı birikmiş akciğer sıvısının boşaltımını sağlayarak şikayetlerinin kontrolünü sağlar