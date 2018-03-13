Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Diyarbakır’da 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin Çiftçi’nin akciğerine kaçan kabak çekirdeği Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde yapılan başarılı operasyonla çıkarıldı. Diyarbakır’da ikamet eden Çiftçi ailesi 2 yaşındaki çocukları Muhammed Hüseyin’in 2 ay önce başlayan ve geçmeyen öksürük, hışıltılı solunum ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle defalarca farklı hastanelere başvurdu. En son Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğine yapılan başvuruda Muhammed Hüseyin’in bronkoskopisinde akciğerinde kabak çekirdeği tespit edildi. Yediği çekirdek nefes borusuna oradan da akciğerine kaçan 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin Çiftçi’ye, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen tarafından yapılan başarılı bir işlemle Muhammed sağlığına kavuştu. İki aylık süreçte neler yaşadıklarını anlatan baba Ebedin Çiftçi, “Onca kullanılan ilaca ve buhara rağmen çocuğumuz çok sık öksürmeye başladı ve nefes almakta zorlanıyordu. Öksürük şurupları, antibiyotikler ve nefes açıcı buharlar verildi ama çocuğumuzun öksürüğü kesilmedi. Hatta çocuğumu hastaneye yatırdılar. Bronşit ve zatürre tedavisi gördü ama öksürük sürekli arttı, artık nefes almakta zorlanıyordu. Doç. Dr. Velat Şen tarafından çocuğumuza bir kamera aracılığı ile akciğerlerine bakılması gerektiği söylendi. Dr. Şen tarafından yapılan bronkoskopide hastanın sağ taraf akciğerinde kabak çekirdeği tespit edildi ve göğüs cerrahisi ekibi ile başarılı bir operasyonla çekirdek çıkarıldı. Çocuğumun öksürüğü kesildi ve sağlığına kavuştu. Artık huzurlu bir şekilde evimize gidebiliriz” dedi.

"Erken teşhis çok önemli"

Bu gibi durumlarda erken teşhis ve müdahalenin çok önemli olduğunu belirten DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, şunları kaydetti:

“Hastamız yaklaşık iki ay önce başlayan öksürük ve hışıltılı solunum şikayeti ile çok defa değişik hastanelerde muayene olmuş, tedavi görmüş. Hastaya nefes açıcı buharlar, antibiyotik ve öksürük şurupları verilmiş ancak hastanın şikayetlerinde hiçbir azalma olmamış. Bununla birlikte hastanın giderek artan nefes darlığı başlamış. Bu şikayetlerle polikliniğimize başvuran hastanın öyküsünü ayrıntılı bir şekilde sorguladığımızda hastanın yaklaşık iki ay önce kabak çekirdeği yerken boğazına takıldığını sonrasında çok öksürüp ve kustuğunu öğrendik. Çocuk hastaların kendilerini ifade edememeleri, ailenin de kusarak çocuklarının çekirdekleri çıkardığını düşünmesi ve de akciğer filminde belirgin bulgular olmaması nedeniyle yabancı cisim aspirasyonu anlaşılamamış. Hastanemizde akciğerleri kamera aracılığı ile görüntülememizi sağlayan pediatrik fleksible bronkoskopi cihazımız mevcut. Hastaya bronkoskopi işlemini yaptık ve hastanın sağ akciğer bronş dallarında saptadığımız çekirdekleri göğüs cerrahi ekibimiz ile çıkardık. Hastanın akciğerindeki yabancı cisim çıkarıldıktan sonra şikayetleri giderek azaldı. Hastamız gecikmiş tanılı bir yabancı cisim aspirasyonuna maruz kaldığından hastamızı bir süre hastanede medikal tedavi ile takip ettik ve sonrasında tam şifa ile taburcu ettik. Ne yazık ki yabancı cisim aspirasyonu olan çocukların üçte bir kadarı geç tanı almaktadır. Yabancı bir cismin hava yollarına kaçması çocuğun hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Yabancı cisim aspirasyonunun en sık olduğu yaş grubu 1 ile 3 yaş arası çocuklardır, bu yaş grubuna sahip ebeveynlerin tedaviye rağmen uzun süre devam eden öksürük, hırıltı ve nefes darlığı şikayetlerinde çocuk göğüs hastalıkları bölümüne müracaat etmesini tavsiye ediyoruz.”