Akdeniz diyeti hapı geliyor!

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları Akdeniz diyetini hapa dönüştürmeyi sağladı. İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; araştırmacılar, Akdeniz diyetinin kalbi koruyan etkilerini inceleyerek bir hap geliştirdi.

Patenti başvurulan hapın onay çıktığı takdirde Akdeniz diyeti usülü beslenmek yerine kalbi korumak için bu hapı kullanmak yeterli olacak. Önceki araştırmalara göre; yeni yılda patenti alınması beklenen bu takviyenin kan akışını yüzde 53 artırdığı açıklandı. Patent sürecini yöneten Cambridge Üniversitesi avukatı Nick Sutcliffe, "Doğal maddelere olan ilgimiz artıyor. Tedavinin bitkilerde bulunması, hastalığa karşı sentetik ilaç geliştirmekten çok daha kolay" ifadelerinde bulundu.

İngiltere'de bir milyondan fazla kadın ve 1.6 milyon erkek kalp rahatsızlığı yaşıyor.