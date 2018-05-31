Akdeniz diyetini bıraktılar, çocukları obez oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz hafta Viyana'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde açıkladığı yeni bir araştırma sonucuna göre Akdeniz Diyeti uygulanan ülkelerde çocukluk çağı obezitesi artışta. HEM KIZ HEM ERKEK ÇOCUKLARINI TEHDİT EDİYOR...



DHA'nın haberine göre; kardiyovasküler ve metabolizma sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen Akdeniz Diyeti uygulayan Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta, San Marino ve İspanya'da her 5 erkek çocuğundan birinin obez olduğu tespit edildi. Kız çocuklarında oranın daha düşük olduğu belirlenirken, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kız ve erkek çocuklarının yüzde 17'sinin obez olduğu belirlendi. "BU SORUN AVRUPA ÜLKELERİNDE DAHA CİDDİ"



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Avrupa Ofisi Başkanı Dr. Joao Breda, "Obezite her 10 çocuktan 1 ya da 2'sini etkiliyor. Bu sorun Avrupa ülkelerinde çok daha ciddi. Bu durumun, geleneksel Akdeniz Diyeti'nin kaybedilmesi ve şekerli, enerji veren yiyeceklerin daha fazla kullanılarak, eskisinden daha düşük fiziksel aktivite yapmalarının sonucu olduğuna inanıyoruz" dedi.

DSÖ'nün 2018 raporuna göre Akdeniz Diyeti yüksek sebze içerikli, zeytinyağı, balık ve kanatlı kümes hayvanları içeren bir tür beslenme şekli. Bunun yanı sıra daha az miktarda süt ürünleri, kırmızı et, şeker içeriyor ve alkol olarak az miktarda şarap tüketimi içeriyor. Verilere göre Güney Avrupa ülkelerinde çocukluk obezitesi, Danimarka, İrlanda ve Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerine göre daha yüksek oranda görülüyor. Norveç'te kız ve erkek çocuklarında obezite oranı yüzde 5 ile yüzde 9 arasında bir oranda değişiyor. Joe Breda geleneksel Akdeniz Diyeti'nin, Akdeniz ülkelerinde artık eskisi gibi uygulanmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu ülkelerde beslenme konusundaki yanlıştan dönülmek için güçlü girişimler var. Umuyoruz ki bu geleneksel beslenme şekli yeniden kullanılmaya başlanacak." Akdeniz diyeti, diyetten çok sağlıklı yaşam biçimidir. Akdeniz diyetine bu ismin verilmesi, Akdeniz ve Ege bölgesindeki gıdaların tüketilmesiyle alakalıdır. Ayrıca Akdeniz diyeti, Yunanistan Girit bölgesi ve İtalya’nın güneyinde yaşayan halkın beslenme alışkanlıklarını da içerir.

Akdeniz diyetinin içeriği nelerdir?



• Meyve, sebze, tahıl, baklagil ve fıstık gibi bitki temelli besinler

• Tereyağı, zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlıklı yağlar

• Gıdaları tatlandırmak için tuz yerine ot ve baharat kullanma

• Ayda birkaç kez kırmızı et tüketimi

• Haftada en az iki kez balık ve kümes hayvanları yemek

• İsteğe bağlı olarak az miktarda kırmızı şarap içmek

• Düzenli ve sık egzersiz yapmak Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?



Akdeniz kıyı ülkelerinde yaşayan insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu fark edilince onların besleme sistemi yaygınlaşmıştır. Araştırmalara göre Akdeniz diyeti insan sağlığı için çok faydalıdır. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan kaynaklarının tüketilmesi ve lif içeriğinin yüksek olması başta beyin sağlığı olmak üzere sindirim sistemine kadar birçok yönden etkilidir. • Alzheimer hastalığından korur

• Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır

• Kansere karşı koruyucu etki gösterir

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• Bağırsakları düzenli çalıştırır ve hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır

• Kalp ve damar sağlığına iyi gelir

• Yüksek tansiyon ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur

• Diyabet görülme riskini azaltır

• Kalp krizi riskini azaltır

• Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar

• Damar sertliği gibi sorunları azaltır

• Damar tıkanıklığına engel olur

Akdeniz diyetini kimler yapabilir?



Akdeniz diyetini herkes yapabilir. Kalp hastalığını koruduğu için ailesinde kalp hastalığı olan kişilerin uygulamasında ekstra fayda vardır. Akdeniz diyetin ne kadar sürdürülmelidir?



Akdeniz diyetinin herhangi bir zararı olmadığı için belli bir süre kısıtlaması yoktur. Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin şuana kadar sağlıksal açıdan hiçbir sıkıntı yaşamamıştır. Akdeniz diyeti ile dengeli beslenmeye özen gösterip vücudu aç bırakmadığınız sürece bu diyeti yaşam biçimi haline getirebilirsiniz. Akdeniz diyeti yapanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?



• Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içecekleri aç karnına içmeyin

• Yapay tatlandırıcılı gıdalardan uzak durun

• Kızartma yapmayın, buharda veya ızgarada pişmiş gıdalar tüketin

• Bol miktarda balık tüketin

• Zeytinyağlı sebze ve yemekler tüketin

• Mevsim meyvesi, üzüm, incir, dut, hurma, kavun, muz tüketin

• Bol miktarda soğan ve sarımsak tüketin

• Kepekli ve çavdar ekmeği tüketin

• Ekmek ile kuru baklagili aynı öğünde tüketmeyin

• Beyaz un, patates, mısır ve pirinç tüketmeyin

• Bol bol su için, soda ve maden suyu tüketebilirsiniz

• 3 ana 3 ara öğün beslenin