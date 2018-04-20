Akdoğan: “Döner sermayede eşitsizlik kalkmalı”

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi doğum salonu, ameliyathane ve servis çalışanlarının ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şube Başkanı Recep Akdoğan, döner sermaye sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında yönetim kurulu üyeleri doğum salonu, ameliyathane ve servis çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretler sonrası hastanede düzenlenen toplantıda çalışanların yaşadığı sıkıntılar ele alındı.

Toplantıda sağlık kurumlarında devam eden döner sermaye sisteminde ciddi eksiklerin olduğunu dile getiren Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan, “Hakkaniyetli bir dağılımın olmadığını bu çerçevede Sağlık-Sen Genel Merkezimizin Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunuyor, bu eşitsizliğin kalkması yönünde gereken ısrar ve çaba gösterilecek. Diğer konu olan yıpranma payının da personel ayrımı gözetmeden ötekileştirme olmadan sağlık sistemi içinde yer alan tüm çalışanları kapsaması gerekiyor. Sendika olarak 4 yıla varan bir süre boyunca bu amaç doğrultusunda tüm çabayı sarf ettik, bu sorunu gerekli mercilere yeterince ifade ettik ve sonuçlarının yakın zamanda alınacağını bekliyoruz. Yıpranma sorunu kapsamında çalışma şartları ve bu şartların sağlık çalışanını memnun ve motive edecek şekilde düzenlenmesi gerekli” şeklinde konuştu.

Toplantıda Sağlık-Sen Şube Başkanlığı, sağlık idarecileri ve sağlık çalışanlarının bir ve beraber olduğu sürece aşılmayacak sorunun olmayacağına vurgu yapıldı.