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Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde suda doğum ünitesinin hizmete girmesinin ardından şimdi de yoğun bakım servisindeki 6 adet yatak 3.

Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde suda doğum ünitesinin hizmete girmesinin ardından şimdi de yoğun bakım servisindeki 6 adet yatak 3. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltildi.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet hastanesi bünyesi içerisindeki erişkin yoğun bakım ünitesinde hizmet kalitesi ve tıbbi imkanların arttırılması amacıyla ünitenin 6 adet yatağı 3. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltildi.
Yoğun Bakım ünitelerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hamza Bambal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "31 yataklı erişkin yoğun bakım ünitemizin 6 yataklı bölümünü gelişmiş solunum cihazları ve hasta başı izleme cihazlarıyla takviye ederek ve de izolasyon odası oluşturarak 3. seviye olan en üst düzey yoğun bakım ünitesi haline getirdik” dedi.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Erol Karaca da şunları söyledi: "Akhisar ve çevre ilçelere kaliteli sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Artan sağlık hizmetleri talebine karşılık vermek için hastanemiz ekibiyle yoğun bir çalışma göstermekteyiz. Nisan ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından erişkin yoğun bakım ünitesinin 6 yataklı bölümü 3. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltilerek tescillendirilmiştir. Artık erişkin yoğun bakım ünitemiz 5 yataklı 1. basamak 20 yataklı 2. basamak ve 6 yataklı 3. basamak olarak üniversite düzeyinde tıbbi hizmet verecektir. Akhisar ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."
3. basamak yoğun bakımlarda ilerlemiş çoklu organ yetmezliği olan, solunum veya diyaliz makinelerine bağlanması gerekebilen ve bulaşıcılığı önlemek amaçlı izole edilmesi gereken kritik hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı bildirildi.

Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

Akhisar Devlet Hastanesinde 3. seviye yoğun bakım hizmeti başladı

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