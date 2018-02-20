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Akne sorunu kişiye göre değişiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Cildin, hormon değişikliklerinden doğrudan etkilenen bir organ olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

Akne sorunu kişiye göre değişiyor

Cildin, hormon değişikliklerinden doğrudan etkilenen bir organ olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, hormonsal değişikliklerin kişinin cilt ve vücut tipini belirlediğini söyledi.
Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Ergenlik döneminde özellikle akne problemi sık görülür. Akne sorunu kişiye göre de değişir, kimi çok hafif atlatırken kiminin ise ağızdan ilaçlar kullanması gerekebilir. Araştırmalar akne sorunu ile hormonların (özellikle testosteron hormonu)yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Ergenlikte hormonların devreye girmesi ile tüm vücutta değişiklikler yaşandığı gibi yağ bezleri de testosteron hormonu tarafından uyarılıp büyüyor ve daha fazla yağ salgılamaya başlıyor. Bu da ciltte akne oluşumunu ve yağlanmayı kolaylaştırıyor" dedi.
Sivilceye yol açan nedenin cildin yüzeyindeki yağ değil, kıl köklerinde birikip dışarıya atılamayan aşırı yağ olduğunu kaydeden Ertek, "Aknenin şiddetine bağlı olarak dermatoloji uzmanı uygun tedaviyi belirler. Hamilelik döneminde kloazma (veya hamilelik maskesi olarak da bilinir) adı verilen kahverengi ve sarımtırak yamalar yüzünüzün her yerinde görülebilir; fakat daha çok alın, üst yanak, burun ve çenede görülür. Kloazma önlenemez fakat melanin üretimini daha fazla uyaran ultraviyole ışınlarına (güneş gibi) kalmayı sınırlayarak bu lekeli, siyah noktaların yoğunluğunu en aza indirebilirsiniz. Bu özel dönemde de akne problemlerine rastlanabilir. Artan hormon düzeyleri ciltte yağlanmayı da tetikler ve akne ortaya çıkabilir. Gebelik sonrası genellikle cilt tamamen eski haline yani normale döner" ifadelerini kullandı.
Menopoz döneminde östrojen üretiminin düşmesi ile birlikte cildin yaşlanmasının hızlandığını ifade eden Ertek, "Ciltte, kaslarda ve kemiklerde bulunan, yeni hücrelerin oluşmasını sağlayan doğal bir protein olan kolajenin, menopoz döneminde azalmaya başlaması ile birlikte cilt incelir. Cilt inceldiği için yavaş yavaş elastikliğini kaybederek sarkmaya başlar. Cilt kuruluğu sırtta ve eklemler etrafında çok belirgindir ve rahatsız edici kaşıntılara sebep olabilir. Bu şikayetler kuru ortamlarda ve kış aylarında belirgin artış gösterir. Bu dönemde cilt sağlığınız için bol bol su için. Menopozdan itibaren cilt inceldiği için, güneşten korunma daha da önemlidir. Bu nedenle yüksek faktörlü güneşten koruyucu ürünleri seçin. Ayrıca cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanın. Bunların dışında ameliyatsız yüz germe, Botox uygulamaları, kırışıklıklar içine dolgu enjeksiyonu ve mezoterapi gibi diğer tedavi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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