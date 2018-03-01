Akrebin soktuğu minik Tuana ölümden döndü

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde akrep sokması sonucu kalp fonksiyonları bozulan 5 yaşındaki Tuana Uğuz, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan tedavi ile hayata tutundu.

PAÜ'den alınan bilgiye göre, Fethiye'de yaşayan küçük Tuana'yı, ayakkabısını giymeye çalışırken akrep soktu. Fethiye'de ilk tedavisi yapılan Tuana, durumunun ağır olması nedeniyle PAÜ Hastanesine sevk edildi.

Kalp kası etkilenmiş, kalp fonksiyonları bozulmuş olan Tuana Uğuz'da, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesine yatırılan Tuana, yapılan tedavi ile hayata döndü.

- "Durumu hayati risk taşıyordu"

Tuana'nın tedavisini yapan PAÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, yaptığı açıklamada, akrep sokmalarının özellikle çocuklarda çok ağır seyredebileceğini belirterek, "Çoklu organ yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisiteye yol açarak öldürücü olabilmekte. Tuana'nın geldiğinde akrep zehirine bağlı olarak kalp kasının etkilendiğini, kasılmasının azaldığını, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tablosunda olduğunu, durumunun hayati risk taşıdığını tespit ettik. Uygulanan yoğun tedavi ile tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu edildi." dedi.

Gürses, bu kadar ağır bir tablonun çocuklarda her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanamayacağını da vurgulayarak, akrep sokmalarına karşı dikkatli olunması konusunda aileleri uyardı.