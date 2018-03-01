HABER

Akrebin soktuğu minik Tuana ölümden döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Akrebin soktuğu minik Tuana ölümden döndü

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde akrep sokması sonucu kalp fonksiyonları bozulan 5 yaşındaki Tuana Uğuz, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan tedavi ile hayata tutundu.

PAÜ'den alınan bilgiye göre, Fethiye'de yaşayan küçük Tuana'yı, ayakkabısını giymeye çalışırken akrep soktu. Fethiye'de ilk tedavisi yapılan Tuana, durumunun ağır olması nedeniyle PAÜ Hastanesine sevk edildi.

Kalp kası etkilenmiş, kalp fonksiyonları bozulmuş olan Tuana Uğuz'da, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesine yatırılan Tuana, yapılan tedavi ile hayata döndü.

- "Durumu hayati risk taşıyordu"

Tuana'nın tedavisini yapan PAÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, yaptığı açıklamada, akrep sokmalarının özellikle çocuklarda çok ağır seyredebileceğini belirterek, "Çoklu organ yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisiteye yol açarak öldürücü olabilmekte. Tuana'nın geldiğinde akrep zehirine bağlı olarak kalp kasının etkilendiğini, kasılmasının azaldığını, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tablosunda olduğunu, durumunun hayati risk taşıdığını tespit ettik. Uygulanan yoğun tedavi ile tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu edildi." dedi.

Gürses, bu kadar ağır bir tablonun çocuklarda her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanamayacağını da vurgulayarak, akrep sokmalarına karşı dikkatli olunması konusunda aileleri uyardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akciğer akrep Denizli Kalp PAÜ

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

Omurga romatizmasının tanı ve tedavisi

Omurga romatizmasının tanı ve tedavisi

Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi

Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi

AVM'ler vitaminsiz bırakıyor! D vitamini eksikliği depresyon nedeni!

AVM'ler vitaminsiz bırakıyor! D vitamini eksikliği depresyon nedeni!

Jöle saç dökmüyor! Yumurta saç dökülmesini önlüyor!

Jöle saç dökmüyor! Yumurta saç dökülmesini önlüyor!

Karaciğer yağlanmasında en büyük faktör: kilo

Karaciğer yağlanmasında en büyük faktör: kilo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.