YEŞİM SERT KARAASLAN - Halk arasında "büyüme hastalığı" olarak bilinen akromegali hastalığının pençesindeki 43 yaşındaki Harun Duran, bulguların ortaya çıkmasının üzerinden geçen 10 yılın ardından tanı konulması üzerine, Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek tedavi sonrasında sağlına kavuşacağı günleri bekliyor.
Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipofizde büyüme hormonunun aşırı miktarda salgılanması sonucu gelişen akromegali ile yıllar önce tanışan ancak bunun bir hastalık olduğunu bilmediğinden hekime başvuruda geciktiğini belirtti.
Akromegali hastası evli ve 3 çocuk babası Duran, 2007 Aralık ayında ilk kez akromegaliden şüphelenildiğini ve bu yıl ocak ayında tanı konulduğunu söyledi.
Duran, daha önce farklı hastanelere çeşitli şikayetlerle başvurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık on yıldır fiziksel değişim oluyordu. Parmaklarım, ellerim gelişti, ayakkabım 2 numara arttı, alnımda çıkıntı oldu, dilim ve burnumda belirgin büyüme oldu. Çok horluyordum, uyku apnesi teşhisi konulmuştu. Sürekli uyku halim vardı, aşırı terliyordum. Bunların yanı sıra tansiyon ve şeker gibi sorunlar ortaya çıktı." dedi.
- "Bundan sonra her şey çok güzel olacak"
Ortaya çıkan fiziksel değişikliği en çok eşinin fark ettiğini anlatan Duran, kendisinin ise bunu yaşının ilerlemesine bağladığından çok üstünde durmadığını söyledi. Duran, bunun bir hastalık olduğunu düşünmediği için hekime başvurmadığını, ancak yıllar sonra durumun ciddiyetini öğrendiğini anlattı.
"Farklı şikayetlere bağlı olarak yıl içinde birkaç defa doktora gidiyordum. Keşke, 5-6 yıl önce tanı konulsaydı erken tanı alırdım ve tedaviye daha erken başlanırdı." diyen Duran, şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Duran, "Bundan sonra her şey çok güzel olacak, bunu biliyorum, inanıyorum." diye konuştu.
- "Tedavi planı hazırlanacak"
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, akromegali hastası Duran'ın birçok kez hastaneye başvurduğunu ancak bu şikayetlerin altında yatan büyüme hormonu fazlalığından şüphelenilmediğinden geç tanı konulduğunu kaydetti.
Akromegalinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Dağdelen, bir kısım hastada bazen ömür boyu ilaç tedavisinin gerektiğini ancak cerrahinin tedavi sürecindeki en önemli aşama olduğunu vurguladı.
Dağdelen, geç tanı konulduğunda organlarda da çeşitli sorunların ortaya çıkabildiğine değinerek, şunları kaydetti:
"Hastamızda da bunlara bakılacak. Tiroidinde nodül olup olmadığına bakılacak, bağırsak sistemine bakılacak ve ameliyata hazırlanacak. Ameliyatın başarılı olmasını bekliyoruz. Ameliyattan sonra da ihtiyaca göre birtakım ilaç tedavileri planlayacağız ve hastalığın kişinin kendisine hiçbir şekilde zarar vermeden yaşamını devam ettirebileceği bir tedavi planı hazırlanacak.
Büyümeyi durduruyoruz, onda bir sorun yok. Genellikle yumuşak dokudaki değişiklikler aylar içinde geri dönüyor ama tanı ve tedavinin gecikmesine bağlı kemikte ortaya çıkan büyüme kalıcı oluyor. Yıllarca vücudun maruz kaldığı büyüme hormonu yüksekliği, hastalık tamamen durdurulduğunda dahi artçıl sonuçlar olabilir. Bu nedenle takip devam edecek."
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