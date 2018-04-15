YEŞİM SERT KARAASLAN - Halk arasında "büyüme hastalığı" olarak bilinen akromegali hastalığının pençesindeki 43 yaşındaki Harun Duran, bulguların ortaya çıkmasının üzerinden geçen 10 yılın ardından tanı konulması üzerine, Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek tedavi sonrasında sağlına kavuşacağı günleri bekliyor.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipofizde büyüme hormonunun aşırı miktarda salgılanması sonucu gelişen akromegali ile yıllar önce tanışan ancak bunun bir hastalık olduğunu bilmediğinden hekime başvuruda geciktiğini belirtti.

Akromegali hastası evli ve 3 çocuk babası Duran, 2007 Aralık ayında ilk kez akromegaliden şüphelenildiğini ve bu yıl ocak ayında tanı konulduğunu söyledi.

Duran, daha önce farklı hastanelere çeşitli şikayetlerle başvurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık on yıldır fiziksel değişim oluyordu. Parmaklarım, ellerim gelişti, ayakkabım 2 numara arttı, alnımda çıkıntı oldu, dilim ve burnumda belirgin büyüme oldu. Çok horluyordum, uyku apnesi teşhisi konulmuştu. Sürekli uyku halim vardı, aşırı terliyordum. Bunların yanı sıra tansiyon ve şeker gibi sorunlar ortaya çıktı." dedi.