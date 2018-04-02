Aksaray Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan, son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla artan otizmin çaresinin olduğunu söyledi.
Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, otizmin son yıllarda hızla arttığına dikkat çekti. Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan, “Otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz. Çünkü son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla artan otizmin çaresi var. Erken tanı, bilimsel dayanaklı ve her çocuğun özelliklerine göre verilecek doğru bir eğitim, otizmli çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir birey olmaları yolunda çok büyük bir adım olacaktır. Sağlık Müdürlüğü olarak 2017 yılında hizmet içi eğitim ve halk eğitimi verişmiştir. 2018 yılında Bakanlığımızın yapmış olduğu eğitim programı ile hizmet içi ve halk eğitimlerimiz arttırılacaktır” dedi.
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