Aksaray’da 50 bin kişiye hizmet verecek semt polikliniği açıldı

Aksaray’da 7 mahallede 50 bin kişiye hizmet verecek olan semt polikliniği hizmete girdi.

Aksaray’da 2 yıl önce hayırsever bir vatandaş tarafından yapımına başlanılan semt polikliniği yapım ve tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girdi. 7 mahallede yaklaşık 50 bin vatandaşa hizmet verecek olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Çakır Semt Polikliniği, 10 poliklinikle muayene ve acil servis hizmeti verecek.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan, “Uzun süredir yapımı ve tefrişatını planladığımız Fatih Semt Polikliniğini açtık. 2 yıl önce hayırsever bağışçımızın bize gelmesiyle Fatih Mahallesinde büyük bir sağlık eksiği olduğunu tespit ettik. Buradaki yaklaşık 7 mahallede 50 bin kişiye hizmet verecek semt polikliniğimizi açmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktada bugün itibari ile sağlık hizmetleri vermeye başladık” dedi.

Semt polikliniğinin bin 500 metrekare alana sahip olduğunu belirten Dr. Kılıçaslan, “700 metrekarelik zemin alanda acil vakalara ve acil enjeksiyon, vakalara bakacağız. Üst katında toplam 9 poliklinik ve bir diş polikliniği bulunmakta. İnşallah hastalarımıza akşam 5’e kadar poliklinik hizmeti, gece 12’ye kadar da birinci basamak acil ve enjeksiyon işlemlerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ise, hastanenin kendilerine çok uzak olduğunu belirterek, “Eskiden çok uzağa gidiyorduk. Ama şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel bir hizmet. Eskiden hastanelere girilmezdi. Şimdi pırıl pırıl sağlık hizmeti alıyoruz” ifadelerini kullandı.