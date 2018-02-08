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Aksaray’da Diyabet Takip Polikliniği açıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 12:32 | Son Güncelleme

Aksaray’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyabet (Şeker) Hastalarında gelişebilecek komplikasyonları önceden tespit edip, önlemek amacı ile ‘Diyabet Takip Polikliniği’ açtı.Özellikle Dahiliye ve Endokrinoloji poliklinikleri ile entegre çalışacak olan Diyabet Takip Polikliniğine, ihtiyaç duyulması halinde diğer polikliniklerden de yönlendirme yapılabilecek.İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Sağlık Bakanlığınca diyabet hastalarının yakından takip edilmesini sağlayıp, daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulacağı polikliniğin Şubat ayı itibariyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi C blokta hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Aksaray’da Diyabet Takip Polikliniği açıldı

Aksaray’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyabet (Şeker) Hastalarında gelişebilecek komplikasyonları önceden tespit edip, önlemek amacı ile ‘Diyabet Takip Polikliniği’ açtı.
Özellikle Dahiliye ve Endokrinoloji poliklinikleri ile entegre çalışacak olan Diyabet Takip Polikliniğine, ihtiyaç duyulması halinde diğer polikliniklerden de yönlendirme yapılabilecek.
İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Sağlık Bakanlığınca diyabet hastalarının yakından takip edilmesini sağlayıp, daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulacağı polikliniğin Şubat ayı itibariyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi C blokta hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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