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Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binasının yakında 'KETEM' adı verilen otobüs durağı açıldı.

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binasının yakında 'KETEM' adı verilen otobüs durağı açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek için kent merkezindeki Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan KETEM binasının yakındaki bir otobüs durağını pembeye boyadı. Ardından 'Bu durak, KETEM Sağlık Durağıdır' adı altında, erken teşhisin hayat kurtaracağını belirten uyarıcı yazılara yer verildi. Durak, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve kanserle mücadele eden kadın sivil toplum örgütü üyelerinin katıldığı törenle açıldı.
İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, durağın yanında KETEM binasının bulunduğunu hatırlatarak, durak sayesinde dikkat çekip, insanların merkezde kanser taraması yaptırmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade eden Kılıçaslan, KETEM'e ait mobil araçla da köy ve mahallelerde kanser taraması yaptıklarını söyledi.
KETEM tarafından yapılan kanser taramalarında Aksaray'da erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin görüldüğü belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

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