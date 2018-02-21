Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesinin yapımı için ihalenin 4 Nisan’da yapılacağının müjdesini verdi.
Milletvekili Hüseyin Samani’den Aksu Devlet Hastanesi ile ilgili olarak sevindirici haber geldi. Milletvekili Samani sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “300 yataklı Aksu devlet hastanesinin beklenen ihalesi 4 Nisan 2018’de yapılacak. Aksu ve Antalya için hayırlı olsun. Bizzat talimat veren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza, takım kaptanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na Milletvekillerimize, imarı için belediyelerimize teşekkür ederim.”
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
'Anne ben cepheye gidiyorum': Suriye'de ölen Rus paralı askerler
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum