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Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 18:07 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesinin yapımı için ihalenin 4 Nisan’da yapılacağının müjdesini verdi.Milletvekili Hüseyin Samani’den Aksu Devlet Hastanesi ile ilgili olarak sevindirici haber geldi.

Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesinin yapımı için ihalenin 4 Nisan’da yapılacağının müjdesini verdi.
Milletvekili Hüseyin Samani’den Aksu Devlet Hastanesi ile ilgili olarak sevindirici haber geldi. Milletvekili Samani sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “300 yataklı Aksu devlet hastanesinin beklenen ihalesi 4 Nisan 2018’de yapılacak. Aksu ve Antalya için hayırlı olsun. Bizzat talimat veren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza, takım kaptanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na Milletvekillerimize, imarı için belediyelerimize teşekkür ederim.”

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