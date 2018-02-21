Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesinin yapımı için ihalenin 4 Nisan’da yapılacağının müjdesini verdi.

Milletvekili Hüseyin Samani’den Aksu Devlet Hastanesi ile ilgili olarak sevindirici haber geldi. Milletvekili Samani sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “300 yataklı Aksu devlet hastanesinin beklenen ihalesi 4 Nisan 2018’de yapılacak. Aksu ve Antalya için hayırlı olsun. Bizzat talimat veren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza, takım kaptanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na Milletvekillerimize, imarı için belediyelerimize teşekkür ederim.”