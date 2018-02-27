Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara Yolu üzerindeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Özel Hayat Hastanesi’ni ziyaret ederek, Türkiye’de sağlık alanında yaşanan gelişmelerin önemine dikkati çekti.

Başkan Alinur Aktaş, Ankara Yolu üzerindeki 20 bin metrekarelik yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Aktaş, Dr. Özkul ile birlikte hastaneyi gezdi ve hem yeni bina hem de çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aktaş, yeni doğmuş bir bebeği kucağına alarak sevdi, bebeğin ailesine de sağlıklı bir ömür diledi.

Türkiye’de sağlık alanında çok önemli yatırımların yapıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Avrupa’nın birçok gelişmiş ülkesinde sağlıkla ilgili sıkıntılar devam ederken ülkemizde bu manada ciddi hamleler oluyor” dedi.

Özel sektörün gücünün sağlığın gelişiminde belirleyici unsur olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Özel Hayat Hastanesi’nin yeni binasını çok beğendiğini söyleyerek, “Özel Hayat Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın karşısındaki yeni yerinde faaliyete başladı. 3 milyonluk ticaret şehri, Türkiye’nin 4. büyük kenti Bursa, güzellikleri hak ediyor. Ziyaret etmek ve hastalarımıza selam vermek istedik. Yönetim, ekip ve bina olarak donanımlı bir tesis Bursa’ya kazandırılmış” diye konuştu.

Dr. Özkul’un ekibi ve 300’e yakın personeliyle, kente katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, sağlık alanında kaliteli hizmeti önemsediklerini vurguladı.