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Akut lösemi ve sigara ilişkisi

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 13:23 | Son Güncelleme

Hematoloji Uzmanı Dr.

Akut lösemi ve sigara ilişkisi

Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Uz, genellikle erişkinlerde görülen “akut lösemi” türüne sigara içenlerde daha çok rastlandığını söyledi.
Sigara kullanımı tüm dünyada ve Türkiye’de bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya genelinde her yıl 6 milyon kişi sigara ile ilişkili nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Bu sayının 2030 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
“4 Şubat Kanser Günü”nde sigaranın tüm kanserlerde olduğu gibi, akut miyeloid lösemi (AML) sıklığını da arttırdığını belirten Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Uz, sigara-kanser ilişkisi konusunda bilgi verdi.
Dr. Burak Uz, “Tütünün yanması sonucu sağlığa zararlı 7000’den fazla madde açığa çıkmaktadır. Sigarayla ilişkili 10 çeşit kanser (akciğer, böbrek, mesane, serviks, yemek borusu, mide, pankreas kanseri gibi) ve 18 diğer hastalık (aort genişlemesi, katarakt, zatürre, diş eti iltihabı gibi) tanımlanmıştır” dedi.

Akut lösemi-sigara ilişkisi
Dr. Uz şu bilgileri verdi: “Hızlı gelişen ve birden ortaya çıkan lösemilere ‘akut lösemiler’ denir. Erişkinlerde daha sık görülen akut lösemi türü AML’dir. Son 10 yıldır miyeloid lösemiye yol açan sebeplerden birinin de sigara olduğu düşünülmektedir. 2016 yılında İtalyan araştırmacılar tarafından yayımlanan bir derlemede (1) sigara içen erişkinlerde hiç sigara içmeyenlere nazaran AML sıklığının daha fazla olduğu belirtilmiştir. Yoğun ve uzun süreli sigara kullanımı, artan bir lösemi riski ile birliktelik göstermiştir. İlginç olarak sigarayı bırakalı 20 yıldan fazla olan bireylerde lösemi riski oldukça azalmaktadır. Erkekler, kadınlara nazaran daha riskli bulunmuş ve bu durum erkeklerin sigara içme alışkanlıklarına bağlanmıştır (yoğun ve uzun süreli kullanım). Sigara ve lösemi ilişkisi tam olarak anlaşılamamakla birlikte nikotin ve nikotinle ilişkili bazı maddelerin hayvan modellerinde kansere yol açtığı ortaya konmuştur. Sigaranın içerdiği benzen, formaldehit veya radyoaktif bileşenlere (polonio 210) bağlı olarak kromozomal düzeyde bozukluklar meydana gelmektedir. Ayrıca immün sistemdeki ve dolaşımdaki akyuvar sayılarındaki değişiklikler de suçlanmaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamaları ile sigaranın zararlarına dikkat çekilmelidir. Ancak bu sayede sigara ile ilişkili hastalıkların ve bunların ağır ekonomik yükünün azaltılabilmesi mümkün olacaktır.”

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