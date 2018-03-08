HABER

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte Alaçam ve Yakakent ilçelerine hizmet edecek yeni devlet hastanesi yapılması için imar planı teklifi mecliste oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı birleşiminin 1.

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte Alaçam ve Yakakent ilçelerine hizmet edecek yeni devlet hastanesi yapılması için imar planı teklifi mecliste oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı birleşiminin 1. Oturumu Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 46 gündem ve 4 gündem dışı olmak üzere toplam 50 madde görüşüldü. Meclis üyelerinin oybirliği ile görüşülmesini kabul ettiği maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
4 gündem dışı maddeden ikisi Terme Devlet Hastanesinin kullanım alanının genişletilmesi ve yeni kullanım alanları açılmasıyla alakalı bin ve 5 bin uygulama imar planı ile alakalı olurken, diğer 2 gündem dışı madde ise Alaçam ve Yakakent ilçelerine hizmet vermesi için yapılacak olan yeni devlet hastanesinin bin ve 5 binlik uygulama imar plan teklifiyle alakalı oldu.

“Yeni devlet hastanesi Alaçam ve Yakakent’e hizmet verecek”
Gündem dışı maddeleri açıklamak adına söz alan ve sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Turan Çakır, “Sağlık Bakanı’nın Samsun milletvekili olmasının ardından zaten var olan sağlık yatırımları şehrimizde hız kazanmaya başladı. Bu yatırımların hayata geçirilmesi için bizim yapabildiğimiz ise meclis kararlarıyla bunların önünü açmak. Karar alacağımız gündem dışı 4 madde de hastane ile alakalı. Alaçam’a yapılması planlanan hastane, Alaçam ile Yakakent arasında bir bölgede yapılacak. Alaçam’da devlet hastanesi var ama istenilen standartta değil. Hastane, hem Alaçam hem de Yakakent’e hizmet edecek bir alana yapılacak. Biz bu plan değişikliği kararlarını alırken, Sağlık Bakanlığı da o alanların proje çalışmalarını yapıyor. Yani Alaçam yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor. Terme’de ise devlet hastanesi yeni yapıldı. Terme’yi ilgilendiren 2 gündem dışı madde, hastanenin kullanım alanının genişletilmesiyle alakalı bir madde” dedi.
Alaçam’a yapılacak yeni devlet hastanesi, Etyemez Mahallesi’ne inşa edilecek. 50 yatak kapasiteli olacak hastane, Yakakent’e ise 6 km uzaklıkta.
Toplam 50 madde meclis üyelerinin oybirliği ile ilgili görüşülerek tekrar meclise gönderilmesi için ilgili komisyonlara havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon Toplantısı 9 Mart Cuma günü Samsun Büyükşehir Belediyesi’ndeki Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Hastalarını karanfille karşıladı

Hastalarını karanfille karşıladı

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Prof. Dr. Ekmekçioğlu’ndan böbrek sağlığı ile ilgili öneriler

Prof. Dr. Ekmekçioğlu’ndan böbrek sağlığı ile ilgili öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.