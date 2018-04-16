Alaplı Belediyesi’nden içme suyu hakkında açıklama

Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alaplı’daki içme suyu ile ilgili vatandaşları bilgilendirme amacıyla açıklama yapıldı.

Alaplı’daki içme suyuna ilişkin detaylı bilgilerin verildiği açıklamada, “Son dönem de belediyemize gelen şikayetlerde ilimiz içme suyunda bulunan kireç miktarının yüksek olması nedeniyle suyun kirli olduğu ve içilebilir olmadığı, su arıtma cihazı satışı yapan bazı firmaların tanıtımlarında kullandıkları elektroliz testiyle çökelti oluşumunu göstererek şebeke suyunun içilebilir olmadığıyla ilgili şikayetler almaktayız. Suyumuz hiç bir kimyasal ve fiziksel arıtım prosesinde temizlenmesi gerekmediği için işlemden geçmemektedir. Yalnızca ülke geneli uygulanan klorlama ile dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır. Çok daha sağlıklı koşullara sahiptir. Suyumuz İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen izin dahilinde içme suyu statüsündedir ve düzenli olarak analizlerle denetim altındadır” denildi.

"Sularımız 7 gün 24 saat kontrol ve analiz altındadır"

Belediyenin her türlü duruma karşılık suyla ilgili şikayetleri titizlikle değerlendirildiği bilgisinin de verildiği açıklamada, “İlçemizin İçme suyu ihtiyacı Kefken altı mevkisindeki bulunan sondaj Kuyularından yerin 25 metre altındaki merkez derinliğinden alınarak Zonguldak Halk Sağlık Laboratuarlarında analiz edilmektedir. Son alınan içme suyu örneği, insani tüketim amacına uygun olduğu belgelenmiştir.be bölgenin en temiz suyu olduğu görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.