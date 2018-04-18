"Alerjide hastayı rahatlatmak için ilaç önerilmesi önemli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, alerjisiz bir dünya için çoğu durumda hastayı rahatlatmak adına ilaç önerilmesinin önem taşıdığını, özellikle alerjik nezlede yaşam kalitesini artırmak için yan etkisi az ve güvenilir olan yeni nesil antihistamin tedavisi oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Şekerel, yaptığı açıklamada, nisan ve temmuz aylarında alerjik nezlenin (alerjik rinit) en sık görülen hastalık olduğunu, alerjik nezleyi "atopik dermatit", "astım", "besin alerjisi" ve "kurdeşen"in takip ettiğini, polenler, ev tozu akarları ve hayvanların da alerjik reaksiyona neden olduğunu kaydetti.

Alerjilerin çeşitli ve değişken yakınmalara yol açtığına ve çoğu zaman hiç umulmadık yakınmaların alerji kaynaklı olduğuna işaret eden Şekerel, sıkça görülen alerjik yakınmaların, solunum alerjileri enfeksiyonlarına benzer burun akıntısı, aksırık, kaşıntı, tıkanıklık, öksürük, hırıltı; sindirim sitemi alerjilerinin ishal, kusma, kilo alımında bozulma, kanlı ve mukuslu dışkılama; deri alerjilerinin ise döküntü, kaşıntı, egzama gibi yakınmalara neden olabildiğini anlattı.