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Aliağa kalbi için pedalladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Aliağa’da Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliği düzenlendi.

Aliağa kalbi için pedalladı

Aliağa’da Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliği düzenlendi. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve kalp-damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katılımcılarla birlikte bisiklet sürdü.

Türkiye’de her yıl 12-18 Nisan arası Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Kalp ve damar hastalıkları konusunda toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla yurdun birçok şehrinde eş zamanlı olarak bisiklet sürme etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinliğin Aliağa ayağı ise Aliağa Bisiklet Grubu tarafından organize edildi. Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak isteyen Aliağa Bisiklet Grubu ve katılımcılar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi ve sahil şeridini kullanarak Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri’ne kadar bisiklet sürdü. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da grup üyeleri ile birlikte pedal çevirdi. Bisiklet sürüş etkinliğine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bisikletli trafik polisleri de destek verdi.

Çetinkaya: “İnsanlara bisiklet kullanmayı sevdirmeye çalışıyoruz”
Kalp sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Aliağa Bisiklet Kulübü Başkanı Samet Çetinkaya, “Deneğimiz Avrupa merkezli olup Türkiye ayağı İstanbul’da bulunuyor. Türkiye genelinde 50’ye yakın temsilciliğimiz var. Kalp Haftası münasebetiyle güzel bir bisiklet sürüş etkinliği düzenledik. Polis Haftası’ndan dolayı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de bizlere destek verdi. Bundan sonraki süreçte de hem Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın hem de emniyet müdürlüğümüzün katkılarıyla birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Mümkün olduğunca insanlara bisiklet kullanmayı sevdirmeye çalışıyoruz. Bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu sağlık açısından da önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Aliağa kalbi için pedalladı

Aliağa kalbi için pedalladı

Aliağa kalbi için pedalladı

Aliağa kalbi için pedalladı

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