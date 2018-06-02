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Alpaslan bebek için uygun ilik aranıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2018 20:53 | Son Güncelleme

UŞAK'ta yaşayan Rukiye Cidan (40) ve Yemliha Cidan (47) çifti, ilik nakli olması gereken oğulları 9 aylık Alpaslan Cidan'ın operasyonu için gün sayarken, donörün son anda vazgeçmesiyle şok yaşadı.

Fevzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta yaşayan Rukiye Cidan (40) ve Yemliha Cidan (47) çifti, ilik nakli olması gereken oğulları 9 aylık Alpaslan Cidan'ın operasyonu için gün sayarken, donörün son anda vazgeçmesiyle şok yaşadı. Kızılay tarafından verilen bilgide, bağışçının donör olmak için uygun olmadığı öğrenilirken, bebeğin ailesi aynı hastalıktan daha önce bir çocuklarını yitirdiklerini, bir an önce çocuklarına ilik nakli yapılması gerektiğini söyledi. Ev hanımı Rukiye Cidan ve giysi dükkanı bulunan Yemliha Cidan çiftinin 4'üncü çocuğu Alpaslan Cidan'a, anne karnındayken bağışıklık sistemi yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların ilik nakli gerektiğini söylemesi üzerine aileyi telaş sardı. Cidan ailesi, donör olmak için başvurdu. Ancak çifttin, çocuklarının ve yakınlarının iliği Alpaslan'a uymadı. SON ANDA VAZGEÇTİ TÜRKÖK'te yapılan taramada, ismi ve hangi ilde yaşadığı açıklanmayan 30'lu yaşlardaki bir erkek donör uygun çıktı. Donörün iliğinin, Alpaslan'a yüzde 90 uyumlu olduğu saptandı. Kızılay, detaylı test için bağışçıyla iletişime geçti. Detaylı testin de olumlu çıkmasının ardından, ilik naklinin Mayıs ayında yapılmasına karar verildi. Aileyi umut sararken, kemik iliği bankasından donörün ilik vermekten vazgeçtiği haberi geldi. Aile, bu haberle yıkıldı. DONÖR OLMAYA UYUN DEĞİLMİŞ Anne Rukiye Cidan, "Donörümüzün vicdanına sesleniyoruz; Alpaslan'ı kendi evladı yerine koysun, kalbinin sesini dinlesin. Allah rızası için geç olmadan geri dönsün" diye sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Ayrıca aile, BİMER'e başvurarak bağışçıyla iletişime geçilmesini talep etti. BİMER'in başvuruyu yönlendirdiği Kızılay'dan ise "Bağışçı hastalık nedeniyle donör olmak için uygun değil" cevabının geldiği öğrenildi. Baba Yemliha Cidan ise, "Bağışçıları bekliyoruz. İlik nakli olursa çocuğum sağlığına kavuşacak" dedi. Cidan ailesi, Alparslan'ın en kısa sürede ilik nakli olması gerektiğini söyledi, vatandaşları Kızılay'a ilik nakli için kan bağışında bulunmaya çağırdı.

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Alpaslan bebek için uygun ilik aranıyorAlpaslan bebek için uygun ilik aranıyor
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