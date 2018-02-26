Alper Evişen Hatem Hastanesi’nde

Gaziantepli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.Dr. M.Alper Evişen Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Daha önce Gaziantep’teki özel hastanelerde başarılı çalışmaları ile tanınan Opr. Dr. M. Alper Evişen, katarakt ve cerrahisi, şeker hastalığının gözde oluşturduğu tahribatların tedavisi (Diyabetik Retinopati), şaşılık ve gocuk göz hastalıkları, göz tansiyonu (glokom takip, tedavi ve ameliyatları), Okülaplasti cerrahileri, gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve tedavileri, tıbbi retina tanı, takip ve tedavileri, nörooftalmoloji tanı ve takipleri konusunda uzmanlığı ile de biliniyor.
Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Dr. Evişen’in Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongreleri , 32. , 33. , 34. TOD Nisan kurslarına da katılarak alanında bir çok kongrelere ve kurslara katıldı.
Ayrıca yurt dışında da çeşitli kurs ve kongrelere katılarak tecrübelerini artıran Dr. Evişen Practical Applications of New Optical CoherenceTomography (OCT) Technologies (Palm Beach, Florida USA), Bascom Palmer Ege Instıtute, Florida USA Observershıp kurslarına katılarak sertifikalarını aldı
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