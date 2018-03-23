ALS hastalarına özel ilgi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay, “ALS Hastalığına Farkındalık” amacıyla düzenlenen kermese katıldı.

Düzce Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu’nda, bilinen bir tedavisi olmayan ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak, hastalık konusunda bilgilendirme yapmak, ALS hastalarının hastalıkla mücadelesine destek olmak ve herkesin ALS hastalığı konusunda bir aday olduğu bilincini oluşturmak amacıyla ALS Hastalarına Yardım Kermesi düzenlendi.

Babası bir ALS hastası olan Mustafa Kemal Ortaokulu Matematik Öğretmeni Fatma Kevser Türk’ün koordine ettiği etkinliğe, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ile ALS hastası ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek, dernek yetkilileri, Düzceliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu’nda düzenlenen kermes ile Devlet-sivil toplum-vatandaş beraberliğini ortaya koymak ve insanların ALS hastalığını ve bir ALS hastasını yakından tanıma imkânı bulması amaçlandı.

Kermes etkinliğinde elde edilen tüm gelirin ALS hastalarına ulaştırılmak üzere ALS Derneğine bağışlandığını belirten Matematik Öğretmeni Fatma Kevser Türk, “Etkinliğimizin amacına ulaşması için teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Nurgül Dağlı Hanımefendi ile Nursel Ay hanımefendiye, ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek ve dernek yetkililerine, bizleri yalnız bırakmayan Düzcelilere, etkinlik süresince her türlü konuda destek olan Okul Müdürümüz Muhsin Celep’e, bütün öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim” ifadeleri ile kermese destek veren tüm kesimlere teşekkür ettiğini belirtti.