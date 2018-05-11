Alt ıslatma erkek çocuklarda 2 kat fazla

BURSA, (DHA)- ALT ıslatma sorununun 5 yaş civarında çocuklarda yüzde 15-20 oranında görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, rahatsızlığın erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görüldüğünü söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, özellikle okul öncesi dönemde sıklıkla karşılaşılan gece alt ıslatma sorununun, çocukluğunda altını ıslatmış anne babaların çocuklarında ve erkek çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. 'Enürezis nokturna'nın (gece alt ıslatma), çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem problemlerinden biri olduğunu ifade eden Dr. Muhammed Güneş, “Organik rahatsızlığı bulunmayan 5 yaşından büyük bir çocukta, en az 3 ay süreyle, haftada 2 veya daha fazla altını ıslatma durumunu enürezis olarak tanımlıyoruz” dedi.

ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

'Monosemptomatik enürezis nokturna’da gece altını ıslatma dışında gündüz herhangi bir belirti olmadığını söyleyen Dr. Güneş, “Monosemptomatik olmayan enürezis nokturna'da ise gündüzleri ani sıkışma hissi, sık idrara gitme, gündüz idrar kaçırma, kronik kabızlık gibi bulgular eşlik eder. Enürezis 5 yaş civarında yüzde 15-20 oranında görülür. 10 yaşında bu oran yüzde 5’e kadar inmektedir. Erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görülmektedir” diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, sorunun anne babadan geçiş özelliğine de dikkat çekerek, “Çocukluk döneminde enürezis nokturna'sı olan ebeveynlerin çocuklarında altını ıslatma sıklığı daha fazladır. Enürezis, çocuğun kendine güvenini azaltır ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Ayrıca toplumumuzun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayışı konunun istismarına neden olmaktadır” dedi.

Uzman Dr. Muhammed Güneş, tedavi başlangıcında anne babalara yardımcı olabilecek bazı basit önerileri ise şöyle sıraladı:

“1. Gün içinde sıvı alımı 6-7 su bardağı olacak şekilde düzenlenmelidir.