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Alt ıslatma sorunlarında günlük ve havlıcan bitkisi etkisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, günlük ve havlıcan bitkilerinin beş yaşını aşmış çocuklarda görülen halk dilinde ‘yatağı ıslatma’ olarak bilinen Enürezis’e etkileri halkında bilgi verdi.

Alt ıslatma sorunlarında günlük ve havlıcan bitkisi etkisi

Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, günlük ve havlıcan bitkilerinin beş yaşını aşmış çocuklarda görülen halk dilinde ‘yatağı ıslatma’ olarak bilinen Enürezis’e etkileri halkında bilgi verdi. Yıldırım, “Fizyolojik sebeplerden kaynaklı alt ıslatma rahatsızlığı olan hastalarda günlük ağacı ve havlıcan bitkisi önerilerek tedavi edilebilmektedir” dedi.

Aksuvital AR-GE Merkezi’nden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, halk arasında yatağı ıslatma olarak bilinen enürezis ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım, havlıcan ve günlük bitkisinin bu rahatsızlıklarda kullanabileceğine dikkat çekti. Yıldırım, "Enürezis, halk arasında alt ıslatma olarak ta bilinmekte ve çocukların istemsiz idrarını kaçırması olarak tanımlanmaktadır. Beş yaşından büyük bir çocuğun üç aydan uzun bir sürede, herhangi bir fizyolojik hastalığı olmadığı halde istem dışı idrar kaçırması ile alt ıslatma hastalığı başlar ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Alt ıslatma hastalığı, genetik faktörlerden, mesane hastalıklarından, merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından ya da hormonal etkenlerden meydana gelebilmektedir. Alt ıslatma psikolojik etmenler dışındaki hastalık sebeplerinde tedavi edilebilmekte, günlük ağacı ve havlıcan bitkisi önerilebilmektedir” dedi.

Yıldırım günlük ve havlıcan bitkileri hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Günlük ağacı, akgünlük ya da günlük bitkisi veya sığla bitkisi olarak ta anılabilmektedir. Sığla ağacından elde edilen sığla yağı antiseptik özelliktedir, mide ve bağırsak yaralarının iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir. Günlük ağacından elde edilen günlük sakızı ise kuvvet vericidir, sığla yağının ve günlük sakızının idrar ve adet söktürücü etkisinin yanında gece yatağını ıslatma durumlarında da etkili olduğu belirlenmiştir.
Havlıcan bitkisi, Hindistan gibi tropikal bölgelerde yetişmektedir. Çeşitli enfeksiyonları vücuttan atıcı özelliğe sahiptir, ayrıca havlıcan bitkisinin bitkisel drogları (bitkilerin ilaç olarak kullanılan kısmı) sıklıkla alt ıslatma rahatsızlığında önerilmektedir. havlıcan ve akgünlük (sığla) bitkisi alt ıslatma tedavisinde birlikte kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Alt ıslatma tedavilerinde önceliğimiz doktor kontrolü olmalı, bunun yanında havlıcan, akgünlük ve çörek otu ile tedavi desteklenmelidir".

Alt ıslatma sorunlarında günlük ve havlıcan bitkisi etkisi

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