Alt ıslatma sorunlarında günlük ve havlıcan bitkisi etkisi

Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, günlük ve havlıcan bitkilerinin beş yaşını aşmış çocuklarda görülen halk dilinde ‘yatağı ıslatma’ olarak bilinen Enürezis’e etkileri halkında bilgi verdi. Yıldırım, “Fizyolojik sebeplerden kaynaklı alt ıslatma rahatsızlığı olan hastalarda günlük ağacı ve havlıcan bitkisi önerilerek tedavi edilebilmektedir” dedi.

Aksuvital AR-GE Merkezi’nden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, halk arasında yatağı ıslatma olarak bilinen enürezis ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım, havlıcan ve günlük bitkisinin bu rahatsızlıklarda kullanabileceğine dikkat çekti. Yıldırım, "Enürezis, halk arasında alt ıslatma olarak ta bilinmekte ve çocukların istemsiz idrarını kaçırması olarak tanımlanmaktadır. Beş yaşından büyük bir çocuğun üç aydan uzun bir sürede, herhangi bir fizyolojik hastalığı olmadığı halde istem dışı idrar kaçırması ile alt ıslatma hastalığı başlar ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Alt ıslatma hastalığı, genetik faktörlerden, mesane hastalıklarından, merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından ya da hormonal etkenlerden meydana gelebilmektedir. Alt ıslatma psikolojik etmenler dışındaki hastalık sebeplerinde tedavi edilebilmekte, günlük ağacı ve havlıcan bitkisi önerilebilmektedir” dedi.