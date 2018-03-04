Altı aylık bebeğin zorlu yaşam mücadelesi

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde doğuştan makatı olmayan ve doğumundan bu yana 4 defa ameliyat edilen 6 aylık bebek, 5'inci kez ameliyat masasına yatırılacak.

Baba Alperen Özkan, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci erkek çocukları olarak Silifke'de dünyaya gelen Muzaffer Göktürk'ün, doğuştan makatı olmadığı tespit edilince henüz iki günlükken Mersin Şehir Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Burada ameliyata alınan küçük bebeğin kalın bağırsağının karın duvarına getirildiğini anlatan Özkan, şu an ihtiyacın oradan giderildiğini aktardı.

Özkan, bebeğinin bağırsağında yaşanan sorunlar nedeniyle süreç içerisinde 3 ameliyat daha olduğunu ve uzun süreler yoğun bakımda kaldığını belirterek çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Küçük çocuğun şu an rahatsızlıkları nedeniyle böbreklerinde de sorun yaşadığına işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bebeğimin sağlığına kavuşması için bir ameliyat daha olması gerekiyor ama onun için de biraz daha kilo alıp gelişmesini bekliyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. Umarım son ameliyat bize çare olur. Bu ameliyatın da çok iyi yapılması gerekiyor çünkü bu belki bizim son şansımız olacak. Bu konuda inşallah bir yardım eli bize uzanır."

Anne Meryem Özkan da maddi imkanları çok iyi olmadığı için, 6 aylık ömründe çok zor günler geçiren bebeğinin sağlığına kavuşması için kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini kaydetti.