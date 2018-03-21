Altın oranın estetik ve güzelliğe yansıması

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, altın oranın estetik ve güzellikteki etkisini açıkladı. Altın oranın evrenin tüm harikalarının temelinde yer aldığını ve aslında güzellik algısının da keskin bir belirleyicisi olduğunu söyledi.

Altın oran, bir bütünün parçaları arasındaki, uyum ve estetik açıdan en uygun sonucu ve doğada sayısız canlı ve cansız varlığın formunu veren özel bir orandır. Eski Mısır ve Yunan medeniyetleri tarafından sıklıkla kullanılmış ve günümüzde de mimari, matematik, astronomi, müzik, tasarım ve sanatın pek çok dalında kullanılmakta ve karşılaşılmaktadır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, altın oranın estetik ve güzellikteki etkisini açıkladı. Altın oranın evrenin tüm harikalarının temelinde yer aldığını ve aslında güzellik algısının da keskin bir belirleyicisi olduğunu söyledi.

Estetikte altın oran

Estetikte altın oranı ne olduğunu açıklayan Prof. Dr. Şükrü Yazar, ’’Her insan için altın oranı sağlamak farklı işlemler ve operasyonlar ile mümkündür. Burun, çene, kaşlar, göz ve hatta burun delikleri bile altın orana göre yeniden şekillendirilebiliyor. Bu sayede kişinin genel yüz hatlarına uygun, mevcut görüntüsünü kusursuzlaştıran sonuçlar elde etmek mümkün oluyor’’ dedi.