Alzaymırı önleyebilecek yeni bir reseptör hücre keşfedildi

PEKİN (AA) - Çinli ve ABD'li bilim insanları, Alzaymır hastalığının önlenmesi ve tedavisinde etkili olan yeni bir reseptör hücre keşfetti.
Şinhua ajansının haberine göre, Fucien Tıp Üniversitesi, Şiamın Üniversitesi, Texas Üniversitesi, California Üniversitesi ve Sanford Burnham Prebys Tıp Keşif Enstitüsünün ortak yürüttüğü çalışmada, yeni keşfedilen Trem2 adlı bir reseptör hücre harekete geçirildiğinde alzaymıra neden olan zehirli amiloid beta proteinine karşı mikroglia bağışıklık hücrelerini uyararak, mikrogliaların alzaymır hastalığı ve belirtilerine karşı koyma gücü artıyor.
Trem2’yi bir tür tetikleyici hücreye benzeten bilim insanları, insan beyninde sinir hücrelerinin ölümü veya zehirli proteinlerin birikmesiyle baş gösteren alzaymırı önlemek için söz konusu alıcı hücrenin etkisiyle uyarılan mikroglialar hastalığa karşı koyma gücünün artırıldığını ve bu şekilde zehirli proteinlerin yok olmasının sağlandığını belirtiyor.
Trem2 kullanılmadan mikroglianın amiloid betayı temizleme başarısının daha düşük olduğunu belirten uzmanlar, bu yeni çalışmayla Trem2’nin nasıl çalıştığının öğrenilmiş olduğunu, gelecekte Trem2 ve amiloid beta arasındaki bağı güçlendirmek için tedavi stratejilerini destekleyeceğini kaydediyor.
Çalışma Neuron dergisinde de yayımlandı.
Alzaymırın erken belirtilerinden sayılan "amiloid beta" proteini hastaların beynindeki hastalığın ana bileşeni olarak görülüyor.
Alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.
Dünyada alzaymıra neden olan sinirsel bozuklukların 47 milyon insanı etkilediği biliniyor.
- Çinli ve ABD'li bilim insanları, Alzaymır hastalığının önlenmesi ve tedavisinde etkili olan yeni bir reseptör hücre buldu
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