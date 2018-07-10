Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığından korunmak için ne yapılmalı?

Alzheimer hastalığı giderek toplumda daha tanınır hale geldiği halde tanı sıklıkla gecikir. Bunun en önemli nedeni, “unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası” olduğunun düşünülmesidir. Bazen de unutkanlığın fark edilmesi zaman alır. Eski olayların iyi hatırlanıyor olmasının belleğin iyi olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp “Alzheimer hastalığının başlangıcında yeni bilgileri öğrenme, yakın zamanda olanları söylenenleri akılda tutma yetisi bozulur. Ancak bellekte depolanmış eski bilgiler korunur” diyor. Uzm. Dr. Aydan Tandoğan Sarp alzheimer hastalığında risk faktörlerini ve korunmak için yapılabilecekleri anlattı.

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Tansiyon sorununuzu, kolesterol yüksekliği ve kilo sorununuzu halledin.

Akdeniz tipi diyetle beslenin.

Haftada en az üç gün 45 dakika yürüyüş yapın. Yapılan araştırmalar düzenli yürüyüşün çok yaralı olduğunu gösteriyor.

Sürekli yeni ve merak şeyler öğrenin. Yeni ilgi alanları yaratın, hatta yeni bir yabancı dil öğrenmeye çalışın.