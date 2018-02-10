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Amasya'da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, aort damarı genişlemesi tanısı konulan E.F.'ye (65) iki kasıktan girilerek, endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı başarıyla yapıldı.

Amasya'da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı yapıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, aort damarı genişlemesi tanısı konulan E.F.'ye (65) iki kasıktan girilerek, endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı başarıyla yapıldı. Operasyonun kentte ilk olduğu belirtildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde, aort damarı genişlemesi tanısı konulan E.F. ameliyata alındı. Hastanede görevli Yrd. Doç. Dr. Serdar Badem, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Lafçı ve Uzm. Dr. Mehmet Karahan tarafından yapılan operasyonda, E.F.'ye endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı başarıyla yapıldı. Anjiyo yöntemi ile ameliyat kesiği olmadan yapılan işlem süresinin daha kısa olduğu belirtildi. Ameliyatın kentte ilk kez yapıldığı belirtildi.
Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Lafçı, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde aort damarının balonlaştığı tespit edildi. Kasık bölgesindeki damarlardan girilerek balon yapmış olan damar içerisine yeni bir damar yerleştirildi. Anestezi vermeden lokal anestezi yardımıyla ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.

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Amasya'da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı ameliyatı yapıldı

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