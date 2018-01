Ambulans helikopter, 1 yılda 195 kez havalandırıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, çevre illerden de 1 yıl içinde, 94 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Taşınan hastaların 36'sının travmalı, 41'inin kalp ve damar hastası, 53'ünün yenidoğan, 12'sinin solunum sistemi hastası, 9'unun gebe, 8'inin ise kanamalı hastalı olduğunu kaydeden Uçar, en kötü hava koşullarında bile kırsal alanlara acil sağlık hizmeti götürdüklerini vurguladı. Helikopter pilotlarıyla 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarının can kurtarmak için özveriyle çalıştıklarını, hastaları bir an önce hastanelere yetiştirmek amacıyla olağanüstü çaba harcadıklarını kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 112 acil hattına gelen 1 milyon 70 bin çağrının yüzde 90'ından fazlasının gereksiz. Bu da gerçek hastalara ulaşmada büyük engel teşkil ediyor. Kısa ve anlaşılır cümlelerle doğru adres bilgilerini çağrı elemanına bildirmekle vakitten büyük tasarruf ediliyor. Vatandaşlar panik yapmadan, hastanın durumunu 112 çağrı elemanına bildirdiği andan itibaren ambulanslar, şehir merkezindeki herhangi bir vakaya kısa sürede yetişebiliyor. Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşılıyor. Hava ve kara ambulansları günün her saatinde vatandaşın hizmetinde. Hiçbir hasta kendi imkanları ile hastane yoluna düşmek zorunda değil, bir telefon ile istenilen yerden hasta alınıp istediği hastaneye götürülüyor. Sağlık Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı, yaz ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI