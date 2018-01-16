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Ambulans helikopter, 1 yılda 195 kez havalandırıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin ambulans helikopteri, 2017 yılında 195 kez havalandırıldı.

Erzurum'da 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, 30 Acil Sağlık İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans olmak üzere 78 karasal ambulansla hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarında, köy yollarının kapanmasına rağmen snowtrack ve paletli ambulanslarla ulaştıkları hastaları hastanelere götürüyor. Geçen yıl, yaklaşık 1 milyon 70 bin çağrının geldiği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, ulaştıkları 67 bin 26 hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. Geçen yıl Erzurum'un Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinden 47, İspir'den 20, Pazaryolu'dan 6, Oltu, Olur ve Horasan'dan 9, Çat, Aşkale, Ilıca ve Şenkaya'dan 16, Tortum, Uzundere, Narman, Köprüköy ve Pasinler'den 3 hasta, helikopter ambulansla hastanelere ulaştırıldı.

'KENDİ İMKANLARIYLA HASTANE YOLUNA DÜŞMEK ZORUNDA DEĞİLLER'

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, çevre illerden de 1 yıl içinde, 94 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Taşınan hastaların 36'sının travmalı, 41'inin kalp ve damar hastası, 53'ünün yenidoğan, 12'sinin solunum sistemi hastası, 9'unun gebe, 8'inin ise kanamalı hastalı olduğunu kaydeden Uçar, en kötü hava koşullarında bile kırsal alanlara acil sağlık hizmeti götürdüklerini vurguladı. Helikopter pilotlarıyla 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarının can kurtarmak için özveriyle çalıştıklarını, hastaları bir an önce hastanelere yetiştirmek amacıyla olağanüstü çaba harcadıklarını kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 112 acil hattına gelen 1 milyon 70 bin çağrının yüzde 90'ından fazlasının gereksiz. Bu da gerçek hastalara ulaşmada büyük engel teşkil ediyor. Kısa ve anlaşılır cümlelerle doğru adres bilgilerini çağrı elemanına bildirmekle vakitten büyük tasarruf ediliyor. Vatandaşlar panik yapmadan, hastanın durumunu 112 çağrı elemanına bildirdiği andan itibaren ambulanslar, şehir merkezindeki herhangi bir vakaya kısa sürede yetişebiliyor. Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşılıyor. Hava ve kara ambulansları günün her saatinde vatandaşın hizmetinde. Hiçbir hasta kendi imkanları ile hastane yoluna düşmek zorunda değil, bir telefon ile istenilen yerden hasta alınıp istediği hastaneye götürülüyor. Sağlık Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı, yaz ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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