Ambulans helikopter 13 günlük bebek için havalandı

Zonguldak'ta solunum sıkıntısının yanı sıra çeşitli sağlık problemleri bulunan 13 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kentte 13 gün önce Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen Belinay Bozacıoğlu'nun yapılan tahlillerinde solunum sıkıntısı, pulmoner hipertansiyon ve kalpten çıkan ana damarın bozukluğu tanısı konuldu.
İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için İstanbul'a sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.
Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerince stada getirilen bebek, sağlık ekibince kuvezden alınarak helikoptere kadar kucakta taşındı.
İlk müdahalesi helikopterde yapılan bebek, ambulans helikopterle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum