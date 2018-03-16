Ambulans helikopter 13 günlük bebek için havalandı

Zonguldak'ta solunum sıkıntısının yanı sıra çeşitli sağlık problemleri bulunan 13 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte 13 gün önce Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen Belinay Bozacıoğlu'nun yapılan tahlillerinde solunum sıkıntısı, pulmoner hipertansiyon ve kalpten çıkan ana damarın bozukluğu tanısı konuldu.

İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için İstanbul'a sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerince stada getirilen bebek, sağlık ekibince kuvezden alınarak helikoptere kadar kucakta taşındı.

İlk müdahalesi helikopterde yapılan bebek, ambulans helikopterle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.