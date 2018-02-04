Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Kars'ta, prematüre olarak dünyaya gelen ve metabolik hastalık şüphesi olan bebek, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde, Hatice ve Sebahattin Ölmez çiftinin 10 gün önce, gebelik süresi tamamlanmadan dünyaya gelen erkek bebeğe yapılan tetkiklerde metabolik hastalık şüphesine rastlandı.
Prematüre bebeğin bu nedenle daha kapsamlı yoğun bakım ünitesi olan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Erkek bebek ardından ambulansla götürüldüğü Harakani Havalimanı'nda ambulans helikoptere konularak Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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