HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ambulans helikopter sayısı 19 oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, sözleşme süresi biten ambulans helikopterler için yapılan ihale tamamlanarak 17 olan hava ambulans helikopter sayısı 19'a yükseltildi - Yeni dönemde İstanbul'daki hava ambulanslarına bir ambulans helikopter daha eklenecek, Sivas'a da ilk kez ambulans helikopter tahsis edilecek - Ambulans helikopterlerin 2'si Ankara, 2'si İstanbul, diğerleri ise Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van illerinde konuşlanacak

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca, sözleşme süresi biten ambulans helikopterlerin ihalesi yenilendi. İhale sonucunda 17 olan ambulans helikopter sayısı 19'a yükseldi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ambulans helikopter hizmetleri kapsamında sözleşme süresi biten helikopterler için 4 Mayıs'ta ihaleye çıkıldı.

Bu kapsamda, 17 olan ambulans helikopter sayısı 19'a yükseltildi. İhalenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi.

Değerlendirmeler sonucunda ihaleye 589 milyon 60 bin 620 TL ile en düşük teklifi veren Türk Hava Kurumu İşletmesi-Gökçen Havacılık firmasıyla 1 Haziran'da sözleşme imzalandı.

Yeni dönemde İstanbul'a bir helikopter daha tahsis edilecek. Sivas'ta ise ilk kez ambulans helikopter konuşlandırılacak.

Ambulans helikopterlerin 2'si Ankara, 2'si İstanbul, diğerleri ise Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van illerinde konuşlanacak
\

- "Kara ambulans sayısı 618'den 5 bin 62'ye çıkarıldı"

Ambulans hizmetlerine ilişkin verilere göre bir adet bir sedyeli, bir adet 4 sedyeli, bir adet 2 sedyeli olmak üzere 3 ambulans uçak hizmet veriyor.

2008 yılından bugüne kadar hava ambulanslarıyla 40 bin 359 vakanın müdahale ve nakli gerçekleştirildi.

2007 yılından bugüne 6 deniz bot ambulans ile 13 bin 816 vakanın müdahale ve nakli yapıldı.

Öte yandan 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı, 2002 yılında 618 iken 5 bin 62'ye çıkarıldı. Her türlü coğrafi şartta ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edildi.

Bugün itibarıyla 254 palet takılabilen ambulans, 22 önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans, 63 adet 4 yaralı taşıyan ambulans, 91 Yoğun Bakım ve Obez Ambulansı ve 60 da motosiklet ambulans ile hizmet veriliyor.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Hastanede, 'bebek kaçıranı yakalama' tatbikatıHastanede, 'bebek kaçıranı yakalama' tatbikatı
Dr. Karaca: Kansızlık, birçok hastalığın habercisiDr. Karaca: Kansızlık, birçok hastalığın habercisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans helikopter ambulans ihale kara ambulansı Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Ramazan sofralarının da serinleten lezzeti karpuzun 8 önemli faydası

İşte Ramazan sofralarının da serinleten lezzeti karpuzun 8 önemli faydası

Obezite ameliyat sonrası vücut sarkması için post bariatrik cerrahi

Obezite ameliyat sonrası vücut sarkması için post bariatrik cerrahi

Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

Doktorlar inanamadı! Ameliyata gitarla girdi

Doktorlar inanamadı! Ameliyata gitarla girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.