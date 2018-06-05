Ambulans helikopter sayısı 19 oldu

Ambulans helikopterlerin 2'si Ankara, 2'si İstanbul, diğerleri ise Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van illerinde konuşlanacak \

Yeni dönemde İstanbul'a bir helikopter daha tahsis edilecek. Sivas'ta ise ilk kez ambulans helikopter konuşlandırılacak.

Değerlendirmeler sonucunda ihaleye 589 milyon 60 bin 620 TL ile en düşük teklifi veren Türk Hava Kurumu İşletmesi-Gökçen Havacılık firmasıyla 1 Haziran'da sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda, 17 olan ambulans helikopter sayısı 19'a yükseltildi. İhalenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ambulans helikopter hizmetleri kapsamında sözleşme süresi biten helikopterler için 4 Mayıs'ta ihaleye çıkıldı.

Ambulans hizmetlerine ilişkin verilere göre bir adet bir sedyeli, bir adet 4 sedyeli, bir adet 2 sedyeli olmak üzere 3 ambulans uçak hizmet veriyor.

2008 yılından bugüne kadar hava ambulanslarıyla 40 bin 359 vakanın müdahale ve nakli gerçekleştirildi.

2007 yılından bugüne 6 deniz bot ambulans ile 13 bin 816 vakanın müdahale ve nakli yapıldı.

Öte yandan 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı, 2002 yılında 618 iken 5 bin 62'ye çıkarıldı. Her türlü coğrafi şartta ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edildi.

Bugün itibarıyla 254 palet takılabilen ambulans, 22 önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans, 63 adet 4 yaralı taşıyan ambulans, 91 Yoğun Bakım ve Obez Ambulansı ve 60 da motosiklet ambulans ile hizmet veriliyor.

