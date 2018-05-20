Ambulans helikopterlerle 29 bine yakın hasta taşındı

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığına ait 17 ambulans helikopterle 10 yılda 28 bin 608 hasta ve yaralı ile 200 organ ve organ nakli ekibi taşındı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, sağlık sunumunda daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla ambulans hizmetlerinde de son teknoloji Türkiye'ye getirildi.

Bu kapsamda 28 Ekim 2008 tarihinde iki ambulans helikopterle yeni bir hizmet başlatan Sağlık Bakanlığı, bu sayıyı bir yıl içerisinde 7'ye çıkardı. Ambulans helikopterler, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri ve Erzurum'da hizmet vermeye başladı. Bakanlık, 2009 yılında 10 adet ambulans helikopter daha alarak bu sayıyı 17'ye çıkardı.

Türkiye'nin coğrafi yapısı ve ulaşım şartları ile nüfus yoğunluğu, meteorolojik şartlar ve stratejik bölgeler göz önüne alınarak ambulans helikopterler için konuşlanma yerleri tespit edildi.

Türkiye genelinde şu anda ikisi Ankara'da olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya, Afyon, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon, Malatya ve Samsun'da 17 ambulans helikopter hizmet veriyor.