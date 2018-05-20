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Ambulans helikopterlerle 29 bine yakın hasta taşındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığına ait 16 ildeki 17 ambulans helikopterle on yılda 28 bin 608 hasta ve yaralı ile 200 organ ve organ nakli ekibi taşındı

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığına ait 17 ambulans helikopterle 10 yılda 28 bin 608 hasta ve yaralı ile 200 organ ve organ nakli ekibi taşındı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, sağlık sunumunda daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla ambulans hizmetlerinde de son teknoloji Türkiye'ye getirildi.

Bu kapsamda 28 Ekim 2008 tarihinde iki ambulans helikopterle yeni bir hizmet başlatan Sağlık Bakanlığı, bu sayıyı bir yıl içerisinde 7'ye çıkardı. Ambulans helikopterler, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri ve Erzurum'da hizmet vermeye başladı. Bakanlık, 2009 yılında 10 adet ambulans helikopter daha alarak bu sayıyı 17'ye çıkardı.

Türkiye'nin coğrafi yapısı ve ulaşım şartları ile nüfus yoğunluğu, meteorolojik şartlar ve stratejik bölgeler göz önüne alınarak ambulans helikopterler için konuşlanma yerleri tespit edildi.

Türkiye genelinde şu anda ikisi Ankara'da olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya, Afyon, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon, Malatya ve Samsun'da 17 ambulans helikopter hizmet veriyor.

Ambulans helikopterlerle, 28 Ekim 2008-15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 54 bin 827 saat 57 dakikalık uçuşla 28 bin 608 hasta ve yaralı ile 200 organ ve organ nakli ekibi taşıdı.

Gökçeada ve Bozcaada'da hasta naklinde meteorolojik koşullar nedeniyle yaşanan sorunlar, hava ambulans hizmetine başlanmasıyla sona erdirildi. Hizmetin başladığı 2008 yılından bu yana Çanakkale'deki ambulans helikopterlerle Gökçeada'dan 631, Bozcaada'dan 147 hasta taşındı.

- "Ambulans helikopterlerde 4 görevli bulunuyor"

Hava ambulans helikopterlerde bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun biri sorumlu, biri de yardımcı olmak üzere 2 pilottan oluşan 4 görevli bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenmiş illerde konuşlanan hava ambulans helikopterleri, bölge içinde 112 Komuta Kontrol Merkezi, bölge dışında ise Bakanlık Hava Operasyon Merkezi tarafından sevk ve idare ediliyor.

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