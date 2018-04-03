Ambulans uçak Aras için havalandı

Aydın’da kalp rahatsızlığı olan 2,5 yaşındaki Aras Çınar Kol, ambulans uçakla İstanbul’a gönderildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 2.5 yaşındaki Aras Çınar Kol bebeğin kalp rahatsızlığı nedeniyle ilgili uzman hekimlerce acil tedavisinin yapılması gerektiği bildirildi. Aydın’da tedavinin mümkün olmaması nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyonla irtibata geçildi. Aras bebek için uçak ambulans talep edildi. Aras Çınar Kol bebek için Bakanlık tarafından talebi ivedilikle değerlendirilerek uçak ambulans tahsisi yapıldı. İzmir Adnan Menderes hava limanına karayolu aracılığıyla 112 ambulansı ile nakledilen Aras bebek Bakanlık tarafından gönderilen uçak ambulans ile İstanbul’a sevki sağlandı.
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