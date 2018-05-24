Ambulans uçaklarla 12 bine yakın hasta taşındı

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla, 2010 yılından 15 Mayıs 2018'e kadar 11 bin 766 hasta ve yaralı taşındı. 24 saat esasına göre çalışan ambulans uçaklarla bu dönemde toplam 27 bin 748 saat 55 dakika uçuş gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, sağlık sunumunda hizmet kalitesini artırmak ve en kısa sürede tedaviye erişimi sağlayabilmek amacıyla ambulans hizmetlerinde son teknoloji uygulanıyor. Türkiye'de 2010 yılından bu yana sağlık hizmet sunumunda aktif rol alan ambulans uçaklar, şifa arayan hastaların en kısa sürede hastanelere taşınması için görev yaptı.

Bu kapsamda, 4 sedyeli bir turbo jet ambulans uçak ile tek sedyeli bir turbo jet ambulans uçak Ankara'da konuşlanacak şekilde hizmete girdi.

İki hasta taşıyabilen bir turbo jet ambulans uçak da İstanbul'da konuşlandırıldı.

- İki ambulans uçak daha hizmete girecek

İki hasta taşıyan iki ambulans uçak ise yakın tarihte hizmete girecek ve 4 yıl süreyle hizmet verecek. Söz konusu uçaklar Gaziantep ve İstanbul'da konuşlanacak.