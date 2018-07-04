DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda hasta ile hasta yakını arasında yaşanan iletişim sorunlarının önüne geçecek bir uygulamayı hayata geçiriyor. 112 acil sağlık hizmetlerinde tablet bilgisayarla uygulanmaya başlanacak "Ambulans Takip Numarası" sistemi sayesinde, hastanın sedyeyle ambulansa alınmasından, hastaneden taburcu olmasına kadar yaşanan süreç anlık olarak dijital ortamda kayıt altına alınacak. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Emre Çağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın, ambulansa alınan hastaların sağlıklı şekilde takibinin amaçlandığını belirtti. Çağan, "Bir hastayı aldığımız an itibarıyla ambulanslardaki tabletlerden hastaya özel bir numara verilecek. Bu numarayla, bir hastanın ambulansa alınıp taşındıktan sonra hangi hastaneye gittiği ve o hastanın taburcu olana kadar neler yaşadığı izlenecek. Hasta alındıktan sonra ameliyat oldu mu, sağ mı, eğer olduysa hangi ameliyat yapıldı? Bütün bilgileri takip edeceğiz." dedi.

Ambulans takip sistemi sayesinde, 112 ambulanslarında hastaya uygun tedavinin yapılıp yapılmadığını da yakından görme fırsatı bulacaklarını dile getiren Çağan, sistemin, ambulansın hastaya zamanında ulaşması, hasta taşındıktan sonra başına neler geldiğine dair verilerin de alınmasını sağlayacağını anlattı. - "Hasta, yakınını aramak zorunda kalmayacak" Çağan, ambulans takip numarasının sağladığı en büyük avantajlardan birisinin de hasta yakınları için olacağına işaret ederek, şöyle devam etti: "Ambulans takip numarasının sağladığı en büyük avantaj, kimliksiz vatandaşlar üzerinde olacak. Patlamalar gibi büyük olaylarda yaralıları kimliksiz bir vaziyette alıyoruz ve hastaneye intikal ettiriyoruz. O sırada kimliğine ulaşamıyoruz. Hasta yakınları da hastane hastane gezerek yakınını bulmaya çalışıyor ve belli bir zaman geçiyor. Yeni uygulamada, ambulans takip numarası ile hastayı aldığımız andan itibaren hastanın kimliği yoksa tabletle fotoğrafı çekilecek. Takip numarası ile birlikte o fotoğraf hastanelerimizde hem de bizim veri tabanımızda kayıt altına alınacak. Hem hasta yakınlarının hastasına ulaşmasında hem de hastanın, kimliği bulunup sisteme giriş yapılana kadar hangi hastaneye transfer olduğu konusunda kolaylık sağlayacak."