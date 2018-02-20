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Ameliyat korkusunu kardeşi sayesinde yendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 13:28 | Son Güncelleme

Mersinli Didem Taşcı’nın tüp mide operasyonuyla 18 kilo vermesi, ameliyat korkusu yaşayan ablası Emine Taşcı’yı cesaretlendirdi.

Ameliyat korkusunu kardeşi sayesinde yendi

Mersinli Didem Taşcı’nın tüp mide operasyonuyla 18 kilo vermesi, ameliyat korkusu yaşayan ablası Emine Taşcı’yı cesaretlendirdi. 115 kilo olan Emine Taşcı, zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu.
Didem Taşçı 102 kilo, İstanbul’da yaşayan ablası Emine Taşcı ise 115 kiloya ulaşan vücut ağırlıklarına spor ve diyetle çözüm bulamayınca, 2017’nin Kasım ayında tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ancak abla Emine Taşcı, birkaç ay boyunca ameliyat korkusu yaşadı ve doktora gitmedi. Kardeşi Didem Taşcı bunun üzerine “Önce ben ameliyat olayım. Belki beni görünce rahatlarsın” dedi. Abla Emine Taşcı teklifi kabul etti.
25 yaşındaki Didem Taşcı, geçtiğimiz Ocak ayında Medical Park Tarsus Hastanesi’ne gelerek Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’e muayene oldu ve ameliyat olmak istediğini söyledi. Op. Dr. Cücük ve ekibi, genç kızın tüp mide ameliyatını yaptı. Ameliyattan 3 gün sonra evine giden Didem Taşcı, 1 ay içinde 18 kilo verip 84 kiloya indi. Ameliyat sürecini yakından takip eden Emine Taşcı, kardeşinin bir sorun yaşamadığını ve hızla kilo vermeye başladığını görünce cesaret buldu. Kardeşi gibi Tarsus’a giden Emine Taşcı, Medical Park Hastanesi’nde yine Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından ameliyat edildi.
30 yaşındaki Emine Taşcı, ameliyattan sonraki ilk gün yürümeye başladı, 3’üncü gün ise taburcu edildi. Emine Taşcı, “Kardeşimin sorunsuz ameliyat sürecini görünce korkularımı aştım. Şimdi ‘Keşke daha önce olsaymışım’ diyorum. Hedefim 55 kiloya inmek” dedi. Didem Taşcı ise ablası ve kendisinin 14-15 yaşlarından sonra hızla kilo aldıklarını ve bir türlü veremediklerini belirterek “Ameliyattan sonra, az yiyerek doyduğum için düzenli bir şekilde zayıfladım. 1 ayda 18 kilo verdim. 65 kiloya inmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Ameliyat korkusunu kardeşi sayesinde yendi

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