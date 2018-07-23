Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına olan şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli Cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek'in ameliyat sonrası ellerinin görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.
PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Son zamanlarda doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli cerrahın paylaşımı yürekleri burktu. Ameliyattan çıkan ve elleri buruş buruş olan cerrah, doktorları darp olaylarına dikkat çekti. Ellerinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan cerrah, doktorlarla ilgili bir mesaj da yayımladı. Cerrah Dilek'in bu paylaşımı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"DİLLERDE KAFAYA İNEN KALDIRIM TAŞI , GÖNÜLLER KIRIK"
İzmirli cerrah, ellerini buruşmuş haldeyken paylaştığı fotoğrafına şu mesajları yazdı:
"Bugün; 6 saatlik bir Whipple ameliyatı (Pankreas tümörü ameliyatı) sonrası ellerimin hali ve terler. Diğer yerleri siz tahmin edin. Ameliyat ekibindeki herkes aynı durumda. Dillerde kafaya inen kaldırım taşı. Gönüller kırık."
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