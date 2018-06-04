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Doktorlar inanamadı! Ameliyata gitarla girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Taskin Ibna Ali isimli nörolojik hasta, gitar çalarken sol parmağında hissettiği bir rahatsızlık sonrası soluğu doktorda aldı. Hintli doktorlar, 31 yaşındaki müzisyenin yaşadığı bu hastalığı tedavi etmek için kolları sıvadı. Kısa sürede beyin ameliyatına aldıkları Taskin Ibna Ali'nin ameliyatı sırasında yaşananlar olayı dünya gündemine taşıdı.

Hindistan'da Taskin Ibna Ali isimli bir hasta nadir görülen nörolojik bir hastalıktan muzdaripti. Bir yıl önce gitar çalarken sol orta parmağında bir rahatsızlık hissetti. Hem bilgisayar mühendisi hem de müzisyen olan Ali, sol elinde parmaklarını sakatlayan nörolojik bir bozukluk olan 'gitarist distonisi' için tedavi aramaya başladı. Bu esnada Ali'nin rahatsızlığı giderek artmaya başladı ve sol elinin diğer parmakları da bu durumdan etkilenmeye başladı. Gitar çalma yeteneği yaklaşık yüzde 80 oranında düştü; iş hayatı da sekteye uğradı.

AMELİYATIN ORTASINDA GİTAR ÇALDI

Ali'nin parmaklarını sakat bırakan nörolojik bozukluğa 'gitarist distonisi' adı veriliyordu. Tedavi için kapı kapı gezen nihayet hastalığının tedavi edilebileceğini öğrendi.

Sıradışı teknik, Hindistan'ın Bangalore şehrindeki Bhagawan Mahaveer Jain Hastanesi'nde kullanıldı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan haberde beyin ameliyatı geçirirken bir hastanın gitar çalması inanılmaz bir an olarak açıklandı.

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31 yaşındaki Müzisyen Taskin İbna Ali, ameliyatının ortasında gitar çalıyordu, böylece operasyon ile hastanın parmaklarının geri getirilip getirilmediği öğrenilebilecekti.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Nörolog Dr. Sanjiv şunları söyledi: "Gitarist distonisi nadir görülen bir rahatsızlıktır ve müzisyenlerin yaklaşık yüzde birini etkilemektedir. Tedavi etmek çok zor ve ameliyat en iyi seçeneklerden biri. Hastalık, Taskin Ibna Ali'nin sol elinin beş parmağını da etkilediği için, semptomları çok şiddetliydi" dedi.

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Neyse ki ameliyat başarılı geçti ve parmakların kısmi kullanımı geri getirildi.

Ameliyat masasında Ali'nin hem gitar çalması hem de akıllı telefonda yazı yazması istendi. Ali, istenenleri yerine getirerek, elini kullanabildiğini gösterdi.

Ali, kariyerini müzikte yeniden canlandırmayı umuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat Hindistan Taskin Ibna Ali

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