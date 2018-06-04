Doktorlar inanamadı! Ameliyata gitarla girdi

Hindistan'da Taskin Ibna Ali isimli bir hasta nadir görülen nörolojik bir hastalıktan muzdaripti. Bir yıl önce gitar çalarken sol orta parmağında bir rahatsızlık hissetti. Hem bilgisayar mühendisi hem de müzisyen olan Ali, sol elinde parmaklarını sakatlayan nörolojik bir bozukluk olan 'gitarist distonisi' için tedavi aramaya başladı. Bu esnada Ali'nin rahatsızlığı giderek artmaya başladı ve sol elinin diğer parmakları da bu durumdan etkilenmeye başladı. Gitar çalma yeteneği yaklaşık yüzde 80 oranında düştü; iş hayatı da sekteye uğradı.

AMELİYATIN ORTASINDA GİTAR ÇALDI

Ali'nin parmaklarını sakat bırakan nörolojik bozukluğa 'gitarist distonisi' adı veriliyordu. Tedavi için kapı kapı gezen nihayet hastalığının tedavi edilebileceğini öğrendi.

Sıradışı teknik, Hindistan'ın Bangalore şehrindeki Bhagawan Mahaveer Jain Hastanesi'nde kullanıldı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan haberde beyin ameliyatı geçirirken bir hastanın gitar çalması inanılmaz bir an olarak açıklandı.

31 yaşındaki Müzisyen Taskin İbna Ali, ameliyatının ortasında gitar çalıyordu, böylece operasyon ile hastanın parmaklarının geri getirilip getirilmediği öğrenilebilecekti.