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Ameliyatla hayata dönen bebeğe doktorlarının adı verild

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de, yemek borusunun bir bölümü olmadan, dünyaya gelen Mustafa Eray Bebek, Memorial Kayseri Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatla hayata dönen bebeğe doktorlarının adı verild

Kayseri’de, yemek borusunun bir bölümü olmadan, dünyaya gelen Mustafa Eray Bebek, Memorial Kayseri Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibi tarafından, özel bir teknik olan minimal invazivcerrahi ile yemek borusunun iki ucu birleştirilen bebeğe, ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Armut’un adı verildi.
Bebeğin yutma sorunu vardı
Kayseri’de yaşayan Mustafa-Özlem Saraç çifti 9 ay önce ikinci kez çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Gebelik dönemini sorunsuz geçiren 27 yaşındaki anne Özlem Saraç, 37’inci haftada doğum yaptı. Özlem Saraç, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini düşünüyordu. Ancak çocuk doktorunun ilk muayenesinde, bebeğin yutma sorunu olduğu tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bebeğin doğuştan yemek borusunun bir bölümünün olmadığı belirlendi. Aileye, bebeğin yaşama oranının düşük olduğu ve acilen kapalı ameliyat(torakoskopik) yapılması gerektiği söylendi.
Acil ameliyat kararı alındı
Aile, yaşadıkları şokun etkisi ile bebekleri için çare aramaya başladı. Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılabilen bir cerrahi ile bebeğin, yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği ihtimalini öğrendiklerinde büyük bir mutluluk yaşadı. Yaptıkları araştırma sonucu Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın’a ulaşan aile, “Doğumdan 3 saat sonra bebeği, Memorial Kayseri Hastanesi’ne getirdik. Doktorumuz Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, bu tür ameliyatlar sonrası bebeklerin sağlığına kavuşabileceğini söyledi ve acil ameliyat kararı alındı” diye konuştu.
Minimal invazivcerrahi hayatını kurtardı
Doğuştan yemek borusunun yokluğu ya da eksikliği anlamına gelen ‘özofagusatrezisi’ sorunuyla dünyaya gelen bebek, doğumundan bir gün sonra Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ve kapalı ameliyat yöntemi olan minimal invazivcerrahi işlemle, tamamı oluşmayan yemek borusunun iki ucu birleştirildi ve bebeğe sağlıklı bir yemek borusu oluşturuldu. Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, “Doğuştan yemek borusu anomalileri ile doğan bebeklerle çok az sayıda karşılaşıyoruz. Ayrıca bu tür anomalilerin düzeltilmesinde minimalinvaziv cerrahi işlemlerin kullanılması, klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlara göre hastanın yaşam şansını ve kalitesini belirgin şekilde artırıyor. Bebeğimiz ameliyat sonrası Dr. Mustafa Armut’un gözetiminde iki haftalık bir yoğun bakım süreci geçirdi. Bu tür ameliyatların sonrasında yoğun bakım süreci de en az operasyon kadar önemlidir” şeklinde açıklama yaptı.
Adı Mustafa oldu
Baba Mustafa Saraç ise bebek doğmadan önce adını Eray koymayı planladıklarını belirterek, “Hem benim, hem de iki doktorumuzun adının Mustafa olması nedeniyle bebeğimize Mustafa Eray adını verdik’’dedi. Bebeğin babası ayrıca, ‘’Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın’a ve yoğun bakımda bebekle özel olarak ilgilenen Uz. Dr. Mustafa Armut’a çok teşekkür ediyorum. Kayseri’de bu tür merkezlerin olması büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

Ameliyatla hayata dönen bebeğe doktorlarının adı verild

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