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Ameliyatsız sıvı yüz germe ile 10 yaş gençleşin

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Dr.

Ameliyatsız sıvı yüz germe ile 10 yaş gençleşin

Dr. Emrah Çinik, Amerika ve Avrupa’da kullanılan popüler estetik tekniklerinden ameliyatsız sıvı yüz germe operasyonunun, son yıllarda Türk dermatologlar tarafından da tercih edilmeye başladığını söyledi.
Yüzün anatomisinde bozulmalar yaşandıktan sonra, üçgen görüntünün tekrar kazanılabilmesi için bu tekniği uyguladıklarını belirten Dr.Emrah Çinik, “İnsanlar gençken yüzleri; tabanı yukarda, tepesi aşağıda üçgen görünümündedir. Fakat yaşlandıkça, yer çekimine ve bazı kayıplara bağlı olarak elastikiyet kaybı yaşanır. Aynı zamanda yağ dokusunun azalmasına bağlı olarak bu üçgen hat, aşağıya doğru bozulmaya başlar” dedi.
Ameliyatsız sıvı yüz germe tekniği ile minimum 10 yaş gençleşilebileceğini ifade eden Çinik, “Bu tekniği uyguladığımız hastalarda, 7 ile 10 yaş arasında gençleşme gözleniyor ve ışıl ışıl bir görüntü kazanıyorlar. Tekrar ihtiyaç duyulması durumunda işlem yenilenebiliyor. Eksik materyalleri özellikle elmacık kemikleri hattına ve şakak bölgelerinin kenarına çatılayarak işleme başlıyoruz. Bu materyaller ortalama 18 ay kadar kalabiliyor” diye konuştu.
Ameliyatsız sıvı yüz gerdirme tekniğine erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Dr. Emrah Çinik, “Ameliyatsız sıvı yüz gerdirme tekniği, genelde 30’lu yaşlardan itibaren hem kadın hem de erkeklerin başvurduğu bir uygulama. Özellikle son zamanlarda erkek hastalarımızın sayısı arttı. İleri yaş grubuna da uyguluyoruz ancak o işlemler kendini fazla belli etmeyebilir” açıklamalarında bulundu.
Bu tarz uygulamalarda yaşın önemli bir etken olduğunu belirten Çinik, çok küçük yaşta her uygulamanın yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
20’li yaşlarda kozmetik uygulamaların aşırı derecede yapılmasının doğru bir metot olmadığını belirten Çinik, hastalarını bu tarz uygulamalardan uzaklaştırdığını vurguladı.

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