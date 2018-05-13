Ameliyattaki hastanın sedyeden düşürüldüğü iddiası 

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da anjiyo ameliyatı sırasında sedyeden düştüğü iddia edilen kanser hastası Gökhan Öçalan'ın (32) burnundan ve kaşından yaralandı. Ailesi olayla ilgili doktor ve hastane yönetimini suçlarken, operasyonu gerçekleştiren doktor hastanın operasyon hazırlığı öncesi kalbinin durduğu sırada atak geçirdiğini ve kendini sedyeden attığını ifade etti.

Olay, geçen 8 Mayıs gecesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören, evli ve bir çocuk babası Gökhan Öçalan (32), göğüs ağrısı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi teşhisinin ardından anjiyo ameliyatına alınan hasta, burnu ve kaşı sarılı bir halde çıktı. Gökhan Öçalan'a ne olduğu konusunda doktorlardan yeterli bilgi alamadıklarını iddia eden yakınları görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mobilya ustası Gökhan Öçalan, göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye kendi aracı ile geldiğini ifade ederek "Kalp damarımın kapalı olduğunu söyleyerek acil anjiyo için ameliyata alındım. Uyandığımda kaşımın yarık, burnumun kırık olduğunu gördüm. Doktordan mantıktı bir cevap alamadığımız için gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.