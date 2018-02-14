Amerika’dan geldi, sağlığına Özel Ümit’te kavuştu

Amerika’da yaşayan 49 yaşındaki Banu Güliz Rodop, Eskişehir’e gelerek Özel Ümit Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

21 senedir Amerika’da yaşayan ve sağlık sektöründe çalışan Rodop, tedavi olmak için Amerika’dan Eskişehir’e geldi. Rodop, Özel Ümit Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Gül’ün gerçekleştirdiği laparoskopik böbrek ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Yaşadığı sağlık sorunu hakkında bilgi veren Rodop, “Aralık ayının sonunda başlayan ağrım nedeniyle Amerika’da aile hekimime gittim. Bana iltihap olduğu söylenerek antibiyotik verdiler. Ertesi gün anormal bir ağrı ile acile gittim. Tomografide böbrek taşı tespit edildi. Ultrasonda 5 mm boyutunda bir tane taş görüldü. Önce bol bol su içmemi ve taşı düşürebileceğimi söylediler. Daha sonra ise stent takılması gerektiği belirtildi. Bunun için de uzun süre sonrasına gün verdiler. Ama böbreğimde şişlik başladı ve beklememem gerekiyordu” diye konuştu.

Ameliyat için Eskişehir’e geldi

Hem yaşadığı ağrı nedeniyle hem de böbreğinde yaşanan şişlik sebebiyle bekleyecek zamanı olmayan Rodop, “Kardeşim Eskişehir’de yaşıyor. Onunla konuşunca hemen Eskişehir’e gelmemi ve Özel Ümit Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Gül’ün çok başarılı olduğunu söyledi” dedi. Bunun üzerine apar topar Amerika’dan Eskişehir’e gelen Rodop, Özel Ümit Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ameliyatı başarı ile gerçekleşen Rodop, “2 gün içinde Eskişehir’e geldim. Laparoskopik yöntemle ameliyat oldum. Hiçbir kesiğim yok. Ameliyat olmuş gibi değilim, çok hızlı şekilde toparlandım ve ayağa kalktım. İyileşme sürecim çok hızlı oldu. İnanılmaz hızlı şekilde sağlığıma kavuştum. Burada benim için en önemli olan şeylerden biri de doktorumun bana detaylı bilgi vermesi oldu. Hem ameliyat öncesi hem de sonrasında benim her sorumu yanıtladı. Bu benim için çok önemliydi” diye konuştu.

Hem şehir dışından hem yurtdışından hastalar geliyor

Başarılı bir ameliyat ile hastayı sağlığına kavuşturan Op. Dr. İsmail Gül ise, “Hastamız Amerika’dan bize tedavi olmak için geldi. Hastanemize şehir dışında olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda hasta geliyor” dedi.

Hastada söylenenin aksine bir değil iki böbrek taşı tespit ettiklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastamız böbrek taşı sebebiyle bize başvurdu. Amerika’da hastaya söylendiği gibi 5 mm’lik taşın aksine boyutunu 8 mm olarak tespit ettik. Ayrıca hastamızın bir değil iki böbrek taşı vardı. Hasta anestezi altında hiçbir kesiği olmadan bu ameliyatı oldu. İdrar yolundan girerek özel bir cihazla taşa ulaştık ve taşları lazer ile tamamen temizledik. Hasta Laparoskopik ameliyat sayesinde daha ağrısız şekilde ve daha hızlı bir iyileşme süreciyle tedavi oldu. Tedavisi kısa sürede tamamlanan hastamız, hemen Amerika’ya dönecek.”