Anadolu harikası, siyah maş fasulyesi

Türünün iki örneğinden biri olan ve sadece Türkiye’de yetişen siyah maş fasulyesi, birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor.

Güneydoğu Asya bakliyat ürünlerinden maş fasulyesi, besin yoğunluğu bakımından yüksek değerlere sahip. İçerisinde bitkisel protein, diyet lifi, demir, kompleks karbonhidratlar bulunduran maş, içeriğinde bulundurduğu amino grubu asitler ile kanser karşıtı aktivite gösteriyor. Yeşil maşın dünyanın birçok bölgesinde yetiştiğini, siyah maşın ise sadece Türkiye’de yetiştiğini ifade eden bakliyat ürünleri işletmesi sahibi İlhami Dayar, "Bizim elimizdeki siyah maş Adıyaman yöresine ait. Maşın sağlık ve bakliyat yönü var. Yiyecek olarak çorba, salata ve kuru fasulye gibi kullanabiliyoruz. Sağlık yanı; hücre yeniler, sindirim sistemini ve insülin düzenler. Şeker hastaları bu maşı çok rahat bir şekilde tüketebilir. Maşı pişirmek çok kolay. Kuru fasulye gibi ıslatırsak ertesi gün beş dakikada pişer. Düdüklü tencereye koymaya gerek yok. Kolay ve pratik bir üründür. Maşı pişirdikten sonra kendi isteğimize göre salata ve çorba yapabiliriz" dedi.