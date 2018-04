Anal fissür artık botoksla tedavi edilebiliyor

Yaşlılık etkilerini azaltmak için kullanılan botoksun genel cerrahide de kullanım alanları genişliyor. Botoks artık anal fissür, yani makat çatlağı tedavisinde de kullanılabiliyor.

Anal bölgede yırtık anlamına gelen “anal fissür”, hastanın sosyalitesini tamamen bozan ve tuvaletten korkutan ağrılı bir hastalıktır. Anal fissür, sert kalın bir dışkının anüsü yırtması ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığın önlenebilmesi için tuvalet ihtiyacının asla ertelenmemesi ve fast food’dan uzak durulması çok önemlidir. En önemli tedavisi cerrahi ameliyat olan anal fissür, kadınların güzelleşmek ve gençleşmek için kullandığı botoks ile de tedavi edilebiliyor.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü “anal fissürün botoksla tedavisi” hakkında bilgi verdi. Gülcü, “Makat bölgesinde zonklayıcı tarzda bir ağrı, bacağa kadar uzanan sızılama, dışkılama esnasında bıçak kesiği gibi bir his ve makattan kanama olduğunda anal fissür varlığından şüphelenmelidir. Anal fissür genellikle birkaç hafta içinde düzelir, ancak 4-6 hafta içinde iyileşmezse kronik fissür olarak adlandırılır. Anal fissüre kabızlık, sert dışkılama, ishal atakları, doğum gibi çeşitli unsurlar sebep olabilir. Bununla birlikte, bazen fissür için açık bir sebep yoktur” dedi.

Botoksun omurilik yaralanmaları ve serebral felçli kişilerde kas spazmları gibi aşırı kas aktivitesinin sebep olduğu çeşitli hastalıkların tedavisinde birkaç yıldır kullanıldığını ifade eden Dr. Barış Gülcü’, “Botoks, kasların aşırı kasılmalarını önleme esasıyla fonksiyon görür. Botoksu makatın çevresindeki kas içine enjekte etmek, rahatlamasına ve kas gerginliğinin azaltmasına sebep olacaktır. Bu, ağrıyı azaltacak ve fissürdeki kan akışını artıracak ve doğal olarak iyileşmesini sağlayacaktır. Botoks enjeksiyonundan sonra anal fissür iyileşmesinin başarı oranı her 100 tedaviden 70-90’ındadır. Bazen enjeksiyonun tekrarlanması gerekebilir ve bu da her 100 tedaviden 50’sinde başarılıdır. İşlemden önce özel bir hazırlık gerekli değildir, sadece hafif uyutulacağınız (sedasyon) için 2 saat öncesinden aç kalmak yeterlidir. Bağırsak hazırlığı yapmak gerekmez, işlemden önce duş almak yeterlidir. İşlem, ameliyathaneye girmeden bir cerrah tarafından gerçekleştirilir ve gerçekleştirilmesi yalnızca birkaç dakika alacaktır. İşlemden sonra hastanede yatış gerekmez ve evinize döneceksiniz ve hemen ertesi gün işinize geri dönebileceksiniz. Botoksun etkileri tedrici olarak 72 saat içinde başlayacak ve botoxun etkisi 2-3 ay kadar sürecektir. Bu süre fissürün iyileşmesi için oldukça yeterli bir süredir. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, küçük kanama, enfeksiyon veya çok nadir de olsa botoksa karşı alerjik reaksiyon ihtimali riskleri vardır” diye bilgi verdi.